Dos jóvenes de 16 años trasladadas a las Manzanos al chocar tres vehículos en Vara de Rey de Logroño

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LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 16 años fueron trasladadas a última hora de la tarde del viernes al Hospital Viamed 'Los Manzanos', por accidente de tráfico al chocar tres vehículos en Vara de Rey de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se movilizaron recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y se informó a Policía Local de Logroño.

Como consecuencia del accidente, dos jóvenes de 16 años fueron sido atendidas y posteriormente trasladadas a 'Los Manzanos'.