Dos mujeres de 40 y 17 años trasladadas al San Pedro tras salirse su turismo de la vía en la LO-20

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 40 y 17 han sido trasladadas al Hospital San Pedro tras salirse su turismo, a las 00,02 horas, de la vía en el punto kilométrico 6,8 de la LO-20, en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha dado aviso a la Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, así como personal de mantenimiento de carreteras.