Dos mujeres, heridas al salirse de la vía una furgoneta en Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra. - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas esta pasada tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el casco urbano de la localidad de Calahorra, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,03 horas de este sábado, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la salida de vía de una furgoneta en la calle Minganillos en el municipio riojabajeño.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Policía Local.

A consecuencia del accidente, han resultado heridas dos mujeres, de 39 y 49 años y vecinas de Logroño y Calahorra respectivamente, que han tenido que ser trasladadas al Hospital de Calahorra.