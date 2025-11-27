Dos nuevas ediciones del Curso de Prevención y Autoprotección Personal Integral para Mujeres, viernes y sábado en UR

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo de la Universidad de La Rioja acoge este viernes y sábado, 28 y 29 de noviembre, dos nuevas ediciones del Curso de Prevención y Autoprotección Personal Integral para Mujeres, en horario de 16 a 21 horas, en la sesión del viernes; y de 9 a 14 horas en la del sábado.

La actividad está organizada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, a través de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Bienestar de la Universidad de La Rioja, de la que la profesora Andrea Gutiérrez García es su responsable.

Forma parte de la programación establecida en el Convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Salud y Políticas Sociales y la Universidad de La Rioja, impulsado por la Subdirección General de Igualdad del Gobierno de La Rioja y está financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad - Delegación del Gobierno contra la violencia de género.

La actividad será impartida por Seila Espinosa, coordinadora del Departamento Para-Kickboxing de la Federación Española de Kickboxing, Campeona 8 veces del Mundo de Kickboxing y Cinturón negro 6º Dan; y por Pablo Fernández, propulsor del proyecto "Judo Puzzle", maestro en la especialidad de educación infantil, maestro Nacional de Judo, monitor de Psicomotricidad y Cinturón Negro 5º Dan.

El curso consta de una parte teórica y otra práctica. En la primera se darán a conocer los diferentes tipos de violencia contra la mujer, los recursos sobre dónde acudir en caso de ser víctima de violencia, así como la reacción de nuestro cuerpo ante las situaciones de peligro. También se aprenderán protocolos de autoprotección y técnicas de autodefensa sencillas y eficaces para poder actuar ante posibles agresiones, además de interiorizar pautas de actuación ante situaciones peligrosas.

La parte práctica enseñará técnicas básicas de defensa personal de aplicación sencilla adaptadas a las características de las mujeres. Para su aprendizaje no se necesita ni una gran forma física ni una experiencia previa en la materia.

Puesto que el curso es específico para mujeres, la defensa personal que se imparte no utiliza solo la contundencia, sino que también usa la eficacia; además se enseña a utilizar los elementos que tenemos a nuestro alrededor.

Para favorecer el aprendizaje se llevarán a cabo role-playing con diferentes situaciones que se pueden dar, en las que será posible aplicar los conocimientos aprendidos tanto en la parte práctica como en la teórica.