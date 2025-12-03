Dos nuevas visitas guiadas por Logroño recorrerán la ciudad para mostrar su historia de forma amena y desenfadada

Dos nuevas visitas guiadas recorrerán la ciudad: 'Logroño negro (o al menos oscurito)' y 'La verdadera y divertida historia de Logroño' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas visitas narradas 'Logroño negro (o al menos oscurito)' y 'La verdadera y divertida historia de Logroño' recorrerán la ciudad para mostrar su historia de forma amena y desenfadada.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y el actor de Zarándula Gestión Cultural, Jorge Mazo, han presentado este miércoles las nuevas rutas, que comienzan el viernes 5 de diciembre, para conocer la ciudad y su historia a través de un divertido recorrido en torno al patrimonio de la ciudad y los hechos más significativos y la parte más curiosa de la historia.

Bajo el título 'Logroño negro (o al menos oscurito)' y 'La verdadera y divertida historia de Logroño' con la participación de dos actores, "las visitas narradas tratarán los hechos más significativos y anecdóticos de la historia de la ciudad de forma divertida", ha explicado Sainz.

El concejal cree que "estas rutas nos ayudarán a entender mejor la ciudad actual a través de nuestra historia de la mano de un actor y una actriz de Zarándula, empresa con la que llevamos a cabo esta iniciativa".

El edil ha indicado que "este viaje al pasado supone una gran oportunidad para descubrir, de un modo ameno y divertido, aspectos interesantes de diferentes épocas cambios sociales, culturales, económicos y arquitectónicos".

Las rutas se recuperaron el año pasado como recurso turístico para Logroño. Apoyo municipal para promocionar el turismo en Logroño Las visitas narradas se desarrollan por Zarándula y están subvencionadas en parte por el Ayuntamiento de Logroño, dentro del programa de ayudas al desarrollo de proyectos de dinamización turística del Ayuntamiento de Logroño.

En este orden de cosas, las subvenciones municipales del Consistorio han supuesto una inversión global de 110.000 euros para asociaciones y 104.157,27 euros para empresas.

"Con esta iniciativa, queremos potenciar el turismo en nuestra ciudad, además de apoyar iniciativas que nos diferencian, a la vez que ofrecemos diferentes puntos de vista de Logroño, también, para nuestros propios vecinos", ha señalado Sainz.

"Nuestra ciudad está de moda, no sólo es uno de los mejores lugares del mundo para vivir, con una inmejorable oferta enogastronómica, de comercio, de congresos y eventos, sino que ofrece cultura y conocimiento a través de numerosos recursos como el que presentamos hoy, que suponen una mejora cualitativa que nos distingue para el turista que visita Logroño", ha expresado el edil.

'LOGROÑO NEGRO (O AL MENOS OSCURITO)'.

'Logroño negro (o al menos oscurito)' se trata de una visita "para morirte de miedo... o de risa... que se adentra en los capítulos oscuros y fascinantes de la ciudad dirigida a todos los públicos a partir de los 10 años", han explicado.

Partiendo desde El Revellín, recorre la calle Mayor, Barriocepo, Iglesia de Santiago, Plaza de la Oca, Rúa Vieja, Carnicerías y Plaza del Mercado.

Esta visita aborda el Logroño Negro, un recorrido que nos invita a adentrarnos en el lado más misterioso, oculto y divertido de la ciudad.

A través de sus calles, rincones y escenarios cotidianos, descubriremos historias que mezclan realidad y ficción, crímenes que dejaron huella en la memoria colectiva y relatos que han inspirado a escritores, investigadores y amantes del género negro.

Se trata de un recorrido por los secretos menos contados de la ciudad que engloba un periodo histórico amplio: leyendas antiguas, historias inquietantes y episodios que han alimentado el imaginario logroñés durante siglos. Una experiencia entretenida que mezcla misterio y humor para descubrir Logroño desde una perspectiva inesperada.

La inquisición, el asesinato de los obispos, la peste, los ajusticiados, los muertos del barril de vino, los contrabandistas, los condenados al cepo, etc.

Las visitas 'Logroño negro (o al menos oscurito)' tendrán lugar los días 5, 7, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre a las 18 horas.

'LA VERDADERA Y DIVERTIDA HISTORIA DE LOGROÑO'

La otra ruta, titulada 'La Verdadera y Divertida Historia de Logroño', ofrece una visita a la ciudad fresca y desenfadada para conocer la historia de Logroño.

En estas visitas, se repasan los momentos, lugares y anécdotas que han marcado la vida de la ciudad desde su creación hasta la actualidad. De hecho, abarca toda la historia desde los asentamientos romanos hasta la actualidad.

Humor, cercanía y curiosidades reales se juntan para ofrecer una mirada diferente, amable y amena sobre el Logroño de ayer y de hoy. Esta visita, que está dirigida a todos los públicos, parte desde la oficina de turismo y continúa su recorrido por Portales, San Agustín, Martínez Zaporta, Carnicerías, Plaza del Mercado, Sagasta y finaliza en el Paseo del Espolón.

Estas visitas narradas tendrán lugar los días 6, 7, 8, 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre, a las 12 horas.

Las entradas para participar en las visitas narradas están ya a la venta en el enlace en la web https://logrono.sacatuentrada.es/ y son de 11 euros (con descuento para los menores de diez años, jubilados y grupos, cuya entrada será a 10 euros, y los menores de cinco años pueden participar de forma gratuita).