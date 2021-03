Dos de las películas proyectadas en 'Actual 21', 'Druk' y 'El Agente Topo', nominadas a los Oscar

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos de las películas proyectadas en la última edición del festival 'Actual 2021', que se celebró en Logroño del 2 al 7 de enero, 'Druk' y 'El Agente Topo' han sido nominadas en distintas categorías de los premios 'Oscar', que se entregarán en Los Ángeles el 25 de abril.

En concreto, la danesa 'Druk' (Otra Ronda), está nominada a la 'Mejor Película Internacional' - junto a 'Better Days' (Hong Kong), Collective (Rumanía); The Man Who Sold His Skin (Túnez); Quo vadis, Aida (Bosnia)-.

La cinta también aspira al premio al 'Mejor Director', donde su realizador Thomas Vinterberg, intentará hacerse con la estatuílla frente a David Fincher, Lee Isaac Chung, Chloé Zhao y Emerald Fennell.

Por su parte, la chilena 'El Agente Topo', de Maite Alberdi, competirá en la categoría de 'Mejor Documental', junto a 'Collective', 'Crip Camp', 'My octopus teacher' y 'Time'.

Precisamente, el largometraje chileno, que obtuvo el Premio del Público en el último Festival de San Sebastián, fue la encargada de abrir la programación cinematográfica de 'Actual', el 2 de enero, en el teatro Bretón de los Herreros.

Por su parte, la multipremiada 'Druk' - entre ellos cuatro en los galardones del cine europeo, y el premio a la 'Mejor Película Extranjera' en los 'César' y por parte de la Asociación de Críticos de Chicago - se proyectó en el teatro logroñés, el pasado 4 de enero.