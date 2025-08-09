Dos personas heridas en un accidente de tráfico, por salida de vía de vehículo, en Murillo

Archivo - Boxes del Servicio de Urgencias del San Pedro - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido evacuadas al Hospital San Pedro tras el accidente de tráfico que han sufrido, a las 12,44 horas, en el punto kilométrico 149 de la AP-68, sentido a Zaragoza, en el término municipal de Murillo de Río Leza, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinación de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y a mantenimiento de la AP-68. Se movilizan Bomberos de Logroño y recursos sanitarios de emergencias del Servicio Riojano de Salud.