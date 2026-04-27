Dos personas, heridas en una colisión entre un coche y una moto en la LR-254 en Lardero

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LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado esta pasada tarde heridas leves en una colisión entre un coche y una moto en la carretera LR-254 en Lardero, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,28 horas de este domingo, un particular ha alertado a SOS Rioja de una colisión entre un coche y una moto en la carretera LR-254 en el punto kilométrico 5 del municipio de Lardero.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha avisado a Policía Local y a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso, dos personas han resultado heridas leves, siendo una de ellas trasladada al Hospital Viamed Los Manzanos de Lardero y otra derivada al servicio de urgencias por sus medios.