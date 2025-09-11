Dos personas, heridas al ser atropelladas esta mañana en Logroño

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas ha resultado heridas esta mañana al ser atropelladas en el centro de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,57 horas de este jueves, se ha recibido aviso en SOS Rioja de que una furgoneta habia atropellado a dos personas en la calle General Urrutia número 4 de Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del atropello, han resultado heridas dos personas, una mujer de 70 años y un hombre de 71 años, que han tenido que ser trasladados al Hospital San Pedro de la capital riojana.