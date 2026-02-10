Dos personas trasladadas al San Pedro en dos accidentes de tráfico en apenas quince minutos en Logroño

Archivo - Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido trasladadas al San Pedro en dos accidentes en apenas quince minutos en Logroño, al colisionar dos vehículos en la calle Río Jubera, y otros dos en la rotonda de la calle Chile, según ha informado SOS Rioja 112.

El primero de los accidentes se ha producido, a las 13,31 horas, al chocar dos turismos en la rotonda de la Calle Chile en la capital riojana. A consecuencia del accidente una persona ha resultado herida.

Se ha movilizado a Policía Local y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud. El herido es evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Posteriormente, a las 13,44 horas, un particular ha dado aviso de la colisión de dos turismos en la Calle Río Jubera de Logroño, resultando herida otra persona.

Se ha movilizado a Policía Local y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud. Un varón es evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

No han sido los únicos sucesos que se han producido en la capital riojana. A las 14,41 horas, ha resultado herida una mujer en un accidente de tráfico en la rotonda de la Calle Chile con la LO-20, siendo evacuada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Más tarde, a las 15,21 horas, en la calle Pradoviejo, ha sido arrollada una ciclista por un coche, siendo evacuada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.