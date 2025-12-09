Dos personas trasladadas al San Pedro por intoxicación de humo en un incendio en la calle Beratua de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido trasladadas al Hospital San Pedro por intoxicación de humo en un incendio, que se ha producido a las 14,43 horas, en la cocina de una vivienda de la calle Beratua de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Policía Nacional y Policía Local.

El incendio ha afectado a la campana extractrora y al mobiliario de la mencionada cocina.