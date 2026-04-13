Dron y cámara técnica localizarán los posibles puntos calientes que puedan quedar del incendio del vertedero de Nájera

Incendio vertedero de Nájera - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural, Ignacio Sáenz de Urturi, ha informado de que un equipo de agentes forestales trabajará con "un dron y una cámara técnica" con los que poder localizar los puntos calientes que puedan quedar del incendio que el pasado jueves se originó en el vertedero de Nájera.

Como ha asegurado, el incendio "está controlado desde hace un par de días" y en estos momentos hay "maquinaria de la propia empresa en el lugar que continúa trabajando y bajo el seguimiento" del Gobierno riojano.

El incendio se inició el pasado jueves, 9 de abril, a las 17,33 horas, a la altura del kilómetro 1,100 de la LR-208, en el término municipal de Nájera, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias SOS Rioja 112.

Desde dicho Centro de Coordinación se movilizaron de inmediato Bomberos del CEIS y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de Cruz Roja, alertando asimismo a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Guardia Civil y Policía Local.