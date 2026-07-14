DUX Logroño inicia una nueva etapa bajo el nombre de Logroño United - LOGROÑO UNITED

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

DUX Logroño ha presentado este martes su nueva identidad institucional y deportiva. A partir de hoy, el club pasa a denominarse Logroño United, un nombre con el que inicia una nueva etapa basada en la unión, la pertenencia y una vinculación todavía más estrecha con la ciudad.

El anuncio se ha realizado durante una rueda de prensa celebrada en la Casa de los Periodistas de Logroño, en la que han intervenido el director deportivo, Marcelo Raya; Marcos Moreno, arquitecto de marca; y la capitana del equipo, Isina Cortés.

El presidente de la entidad, Javier Ruffini, también ha participado mediante un vídeo institucional en el que ha explicado las razones que han impulsado esta evolución del proyecto.

El nuevo nombre sitúa a Logroño en el centro de la identidad del club. La elección de la palabra United representa la unión entre la propiedad, el vestuario, la afición, las instituciones y todas las personas que forman parte del proyecto.

Durante su intervención, Marcelo Raya ha destacado que esta transformación no responde únicamente a un cambio de imagen, sino que es la consecuencia natural de la madurez alcanzada por el club.

El director deportivo ha señalado también que el club cierra con agradecimiento su etapa anterior y comienza un nuevo camino con una identidad propia, estable y duradera.

HISTORIA Y PRESENTE.

Durante el acto también se ha presentado el nuevo escudo de Logroño United, cuyo diseño está inspirado en la historia y los símbolos de la ciudad.

Marcos Moreno ha explicado que el punto de partida del proceso creativo fue el sitio de Logroño de 1521, episodio en el que la ciudad decidió resistir de manera colectiva frente a un ejército muy superior.

Esa capacidad de resistencia, unidad y superación se convierte ahora en uno de los principales valores de la nueva identidad.

El elemento central del escudo es la cruz de San Andrés, presente en la bandera histórica de Logroño durante el siglo XVI. Junto a ella aparece el cuarto puente de Logroño, una seña de identidad del entorno de La Isla, ciudad deportiva del club, y un símbolo que representa la unión entre la historia de la ciudad y el futuro de la entidad.

El diseño se completa con los colores rojo, granate y oro y con el nuevo lema institucional, 'La Historia nos impulsa'. El compromiso del vestuario La capitana Isina Cortés ha sido la encargada de trasladar la visión de la plantilla y de explicar qué supone este momento para el vestuario.

Cortés ha puesto en valor el compromiso de la propiedad con el crecimiento del club, reflejado durante los últimos años en la mejora de las instalaciones, el desarrollo de la estructura deportiva, la construcción de la plantilla y el cuidado de las futbolistas.

La capitana ha asegurado que la plantilla asume la responsabilidad de defender el nuevo escudo con los valores que representa: esfuerzo, resistencia, unión y compromiso hasta el último minuto.

Con esta presentación, Logroño United abre una nueva etapa de su proyecto, manteniendo su apuesta por el fútbol femenino de máximo nivel, el desarrollo del talento y la representación de Logroño dentro y fuera del terreno de juego.