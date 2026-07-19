EBa al Desnudo publica su primer EP coincidiendo con el 26 aniversario de su primer trabajo discográfico - EBA AL DESNUDO

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo riojano EBa al Desnudo celebra uno de los momentos más importantes de su trayectoria musical con la publicación de su primer EP, un trabajo compuesto por cuatro temas producido conjuntamente con el Productor Riojano Dan Díez que llega en un año especialmente significativo para la banda: el 26 aniversario de la publicación de su primer disco.

Formado por Víctor, Javi, Jorge, Domingo y David, EBa al Desnudo ha mantenido viva durante décadas una propuesta musical basada en el Pop-Rock, construyendo una sólida conexión con su público y dejando una huella reconocible en la escena musical riojana.

Tras varios años alejados de los escenarios, la banda regresó a la actividad en diciembre de 2024, con dos días seguidos de SOLD OUT en Navidad seguido por una gira 30 aniversario que los llevó por la Rioja y Madrid llenando las salas, reencontrándose con sus seguidores y recuperando la energía que siempre han caracterizado sus directos.

Aquella vuelta marcó el inicio de una nueva etapa que ahora se consolida con la publicación de este EP.

Las cuatro canciones que integran el trabajo reflejan la madurez adquirida tras años de experiencia, pero conservan la frescura, la pasión y la identidad musical que han acompañado al grupo desde sus inicios.

El lanzamiento supone además una celebración de los 26 años transcurridos desde la aparición de su primer disco, un aniversario que la banda ha querido conmemorar compartiendo nueva música con el público.

"Este EP representa todo lo que somos hoy como grupo, con un estilo más maduro pero sin perder ese sonido EBa. Es el resultado de muchos años de amistad, música y experiencias compartidas. Volver a los escenarios y poder presentar nuevas canciones es una enorme satisfacción para todos nosotros", señalan los integrantes de EBa al Desnudo.

Con este lanzamiento, la formación riojana reafirma su compromiso con la música y abre una nueva etapa creativa, demostrando que la ilusión y las ganas de seguir componiendo permanecen intactas un cuarto de siglo después de sus comienzos.