El Ebro como "seña de identidad", protagonista del calendario del Ayuntamiento de Logroño, que ya puede recogerse

Imagen de 1899 que ilustra enero con la Iglesia de Santiago conservando su chapitel - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Desde lo que era el 'Ebro chiquito' hasta los puentes pasando por la barca de 'El Pasti'. El río Ebro como "seña de identidad" de la ciudad es el protagonista del calendario del Ayuntamiento de Logroño, que ya puede recogerse en el 010.

La concejala de Participación Ciudadana, Leonor González, ha presentado en rueda de prensa el calendario 'El Ebro en la ciudad', que recoge "la importancia que ha tenido el Ebro a su paso por nuestra ciudad y cómo la vida, desde hace años, gira en torno a él".

Lo ha hecho acompañada del director general de Información, Fernando Barrientos, así como los cronistas Isabel Murillo, responsable del Archivo Municipal, y Federico Soldevilla.

Se han editado 12.000 ejemplares, que estarán disponibles en el Servicio 010 en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas gratis, aunque recomendando realizar un donativo a alguna asociación.

El calendario, ha relatado Murillo, reflexiona sobre "doce acciones en las que ciudadanos y Ebro interactuamos, ahora y a lo largo del tiempo". "Una reflexión sobre el pasado y el presente del Ebro como elemento sin el cual no se puede explicar nuestra ciudad", ha señalado.

Ha destacado una imagen, del Archivo Municipal de Burgos, y que ilustra el mes de enero, de 1899. "Algunos dirán, eso no es Logroño, pero es que la Iglesia de Santiago tenía todavía un chapitel que luego se tiró en 1903", ha contado.

"Cuando sacamos fondos documentales, bien sea del archivo del Ayuntamiento como de cualquier otro", ha completado Soldevilla, "lo que hacemos es un esfuerzo por explicar nuestra historia para entender el punto en el que estamos en estos momentos".

Se ha querido incluir, en este sentido, el Logroño de 1927, cuando la ciudad era "todo huertas". "Hemos transformado Logroño en poco tiempo, pero hemos sido rurales y después hemos pasado a gran ciudad", ha indicado.

Las imágenes que ilustran el calendario de este 2026 proceden del Archivo Municipal de Logroño, Archivo Municipal de Burgos, Instituto de Estudios Riojanos, Iderioja, Ayuntamiento de Logroño (áreas de comunicación, turismo, juventud) y colecciones particulares.

Las fotografías son de Juan Antonio Cortés García de Quevedo, Víctor Lorza, Antonio López Osés, Alberto Muro, Teo Martínez Gorrachategui, Esteban Chapresto, Paisajes Españoles, Jesús Rocandio, Alberto Vargas, José Luis Sobrino, Rafael Lafuente, Fede Soldevilla y anónimas.

La procedencia de otras imágenes es del Escultor Daniel González, Maximiano Hijón, Nicolás Bizcarrondo, revista La Ilustración Española y americana.