Eceolaza: "La democracia no llegó como un regalo de las élites, fue sangrada por miles de obreros"

El responsable de memoria, Joseba Eceolaza; la diputada de IU, Henar Moreno; el portavoz de las víctimas de la transición, Joaquín Recio; y el secretario del PCE en La Rioja, Julio Martínez - IU

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de memoria a nivel confederal de Comisiones Obreras, Joseba Eceolaza, ha resaltado hoy cómo "En España la democracia no llegó por una especie de regalo de las élites, fue sangrada y luchada por miles y miles de obreros".

Eceolaza ha presentado el Encuentro de Víctimas de la Transición, que se desarrollará en Logroño desde hoy viernes, 23 de enero, hasta el domingo, 25 de enero, junto con el portavoz de las Víctimas de la Transición, Joaquín Recio; el secretario del PCE de La Rioja, Julio Martínez, y la diputada de IU, Henar Moreno.

A las 17:30 horas de hoy se colocará una placa conmemorativa en el lugar donde estuvo la casa natal de Sarabia, en el antiguo número 39 de la calle Barriocepo, actual aparcamiento.

En el acto participarán su hija, Guiomar Sarabia, junto con representantes de Comisiones Obreras, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, asociaciones de víctimas, Izquierda Unida y el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago.

Recio se ha referido a "la Semana Negra de Madrid", porque Miguel Sarabia, ha indicado, "es superviviente de una matanza de Atocha que se perpetua un 24 de enero; pero el día de antes, se asesina a Arturo Ruiz en una manifestación; y al día siguiente, el día 24, muere Mariluz Najera en la manifestación protestando contra la muerte de Arturo".

Ha visto necesario que "se vea cómo había toda una estrategia del terror por parte de la ultraderecha para combatir aquellos anhelos de libertad y cómo la gente trabajadora, gente sencilla, gente humilde era asesinada en manifestaciones".

Ha puesto el acento en la "impunidad" con la que actualmente, por ejemplo, vive el asesino de Arturo Ruiz, al que se tiene localizado pero no se detiene. En este marco, ha avanzado: "Lo que venimos mañana a debatir entre las familias y los activistas de memoria de la transición es que esa impunidad debe terminar".

Eceolaza ha invitado a tener en cuenta que los despachos laboralistas que había en Madrid (como el de Sarabia) "lucharon contra el abuso que en aquel entonces era común por parte de las autoridades franquistas y de la clase empresarial. Fueron un lugar de refugio para miles y miles de trabajadores y trabajadoras en este país".

Ha visto necesario seguir "hablando de estas víctimas que fueron olvidadas durante la transición; pero que también, desgraciadamente", ha añadido, "han sido olvidadas durante la democracia".

"Muchas veces en este país se ha transmitido la idea de que la transición fue una especie de momento idealizado, en que no pasó absolutamente nada, pero hubo más de seiscientas personas asesinadas, quien más asesinó fue la organización terrorista ETA pero también la ultraderecha, la violencia policial y los los GRAPO mataron a un sinfín de personas", ha incidido.

Tras el homenaje a Miguel Sarabia hoy está previsto un concierto, en la capilla de la Bene (a las 19:30 horas, Siempre abril: música y memoria). El sábado habrá un encuentro de víctimas de la transición en Comisiones Obreras y la proyección, en la Biblioteca de La Rioja, de 'Las armas no borrarán tu sonrisa'. El domingo se cierra con una visita a La Barranca.