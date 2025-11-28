'El Eco de la Sierra' cierra este fin de semana su segunda edición con Idoia y 'Muerdo'

Actuación en 'El Eco de la Sierra' - SOL DE INVIERNO

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo musical El Eco de la Sierra, producido por Cencerro Producciones junto al festival Sierra Sonora y con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, afronta este sábado 29 y domingo 30 de noviembre su último fin de semana en el Círculo Logroñés, donde se despedirá con las actuaciones de Idoia Asurmendi y 'Muerdo'.

Tras el éxito de las primeras jornadas, el aforo vuelve a estar prácticamente completo y quedan muy pocas entradas a la venta.

El ciclo arrancó con dos propuestas muy diferentes, unidas por la cercanía y la escucha que definen la identidad de 'El Eco de la Sierra'. Puño de Dragón inauguró el programa el pasado 8 de noviembre con un recital íntimo y honesto, construido desde la sencillez y los pequeños detalles. Su actuación, profundamente emocional, generó un clima de respeto absoluto y conexión directa con el público, subrayando la vocación artesanal del ciclo.

El domingo fue el turno de Queralt Lahoz, que llenó el salón del Círculo Logroñés con una interpretación cargada de raíz, fuerza y sensibilidad. Su concierto, sin artificios, permitió al público sumergirse en su universo personal desde una cercanía pocas veces posible en los escenarios.

400 personas han pasado ya por esta segunda edición del ciclo.

UN ESPACIO ÚNICO QUE UNE MÚSICA, HISTORIA Y TERRITORIO

Los salones del Círculo Logroñés, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, volverá a convertirse en un escenario íntimo donde público y artistas comparten un espacio próximo y sin barreras. A ello se suma la propuesta gastronómica: un cóctel final con vinos de El Rayo Olarra y cocina Km0 riojana elaborada por Casa Tila y Casa Comidas Irene, reforzando el vínculo territorial que caracteriza a Sierra Sonora.