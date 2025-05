LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

'Ecologistas en Acción' acusa al Ayuntamiento de Calahorra de "arrasar decenas de árboles" para el 'Holika'. El colectivo ha indicado que "decenas de árboles, de más de 25 años de edad, han sido arrasados este jueves por los operarios de la Brigada Municipal de Obras del Ayuntamiento de Calahorra, incluidos los que daban sombra al área de municipal de Descanso para autocaravanas".

"Nuevamente la realización del festival 'Holika' en Calahorra se cobra la vida de árboles. En esta ocasión una treintena de acacias taladas hoy a golpe de motosierra por un mal entendido desarrollo de un festival musical", ha indicado.

Un festival que "supone aniquilar cada vez más vegetación en la riberas del Río Cidacos. Una actuación que se suma a la que ya denunciamos hace un año y que supuso la tala de miles de metros cuadrados de vegetación natural de ribera, así como el nivelado ilegal del terreno, para ampliar la superficie de dicho festival". Toda la plantilla del Parque de Obras municipal, así como otros operarios y maquinaria de una empresa privada, "se afanaban durante toda la mañana en talar los 30 árboles, descuartizarlos y llevárselos rápidamente".

Desde 'Ecologistas En Acción' "consideramos innecesario que para reunir a gente respecto a un festival de música, sea imprescindible arrasar con todos los árboles a su paso, y consideramos que cualquier persona que tenga un mínimo respeto por la naturaleza, debería declinar asistir a eventos como este, en el que para desarrollarse necesitan arrasar con la naturaleza, la vegetación, los árboles y el medio ambiente".

El festival 'Holika' ha pasado de ser "un evento que inicialmente se adaptaba a las circunstancias físicas y sociales de la ciudad, a convertirse en un monstruo insostenible, que cada vez exige más recursos públicos y arrasa con todo".

"Un festival incapaz de respetar la vegetación y su función, llegando incluso al despropósito de cortar los árboles que daban sombra y cobertura vegetal a la mismísima área de descanso de autocaravanas de la ciudad, que esta mañana ha quedado despellejada, para que no molesten a sus espectadores", ha alertado.

Desde Ecologistas en Acción, también han lamentado la intención del Ayuntamiento de Calahorra, de "seguir arrasando zonas de vegetación, incluida una parcela de gran superficie junto al puente sobre el río Cidacos, parte de la cual es de propiedad de la CHE, que en la actualidad está profusamente poblada de ejemplares secos de una antigua chopera de producción, así como de abundantes árboles de desarrollo silvestre y natural, compuesto por chopos, Sauces, moreras, tamarices e incluso algún pino y otras especies que lo acompañan. Este espacio, de vegetación frondosa, da cobijo a la fauna local, forma parte del paisaje vegetal de la entrada a la ciudad y corre serio peligro de destrucción".

Desde Ecologistas En Acción "se van a desarrollar las acciones necesarias, para denunciar ante la opinión pública regional y Estatal la situación que se está viviendo en Calahorra con un festival que se ha convertido en insostenible y depredador, así como para denunciar ante la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de La Rioja, el desarrollo de unas obras que todavía no han sido autorizadas por ninguno de los dos organismos".

Según consta en el propio anteproyecto presentado por el Ayuntamiento de Calahorra ante la COTUR, los terrenos del aparcamiento de la Catedral no son terreno urbano. Todo el aparcamiento es terreno catalogado como "no urbanizable", por lo que el propio Ayuntamiento de Calahorra "ha podido cometer una infracción a la legislación, al cortar 30 árboles en un terreno en el que no tiene competencia para cortar, y en el cual no se pueden talar árboles sin una solicitud y posterior autorización por escrito del Gobierno de La Rioja, algo que vamos a averiguar en breve".