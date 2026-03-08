Ecologistas en Acción advierte de que "el Cañón del Río Leza y las Fuentes del Restauro están en peligro"

El Cañón del Río Leza y las Fuentes del Restauro en peligro, según Ecologistas en Acción. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha advertido de que "el Cañón del Río Leza y las Fuentes del Restauro están en peligro", por lo que se ha dirigido al Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, que ha contratado la redacción y dirección de obra del proyecto "Sendero colgante del río Leza en la Reserva de la Biosfera".

En un comunicado, el colectivo señala que "en la actualidad ya existe un sendero circular, muy conocido por los senderistas, que partiendo de la cantera de Leza de río Leza se adentra por el cañón de este río y vuelve al lugar de partida por una pista y un sendero, un bonito recorrido muy integrado en el entorno y donde se entra en contacto con la naturaleza sin alterarla".

"Pues bien ahora, no contentos con esto, se pretende acometer una alternativa totalmente traumática y peligrosa. Se trata de volver por una ruta no existente en la actualidad que es necesario construir, usando pasarelas y puentes colgantes, a través de una zona de cortados rocosos y caídas verticales. Con ello se va a modificar el paisaje rupícola del lugar afectando a su naturaleza y a algunas especies de aves que allí crían", afirman.

Por otra parte, las Fuentes del Restauro "se va a llenar de vías ferratas e intervenciones en el río para permitir un fácil acceso y con ello una afluencia masiva de visitantes que van a comprometer la conservación del lugar".

"Y todo ello -dicen- en una zona declarada como protegida por la normativa comunitaria que forma parte de la Red Natura 2000, y que exigiría la elaboración de un estudio de repercusiones ambientales. ¿Tiene sentido que se lleven a cabo cualquiera de las dos actuaciones? Ninguno".

Consideran que "esto se hace por el órgano del Gobierno de La Rioja que debería velar por la integridad de los paisajes y por la conservación de la biodiversidad, en aras de fomentar un turismo mal entendido asociado a la Reserva de la Biosfera, se ponen en peligro los valores de un enclave natural icónico".

"Nos parece oportuno que se acondicione, mejore y señalice el sendero ahora existente, como así se refleja en el pliego de condiciones técnicas, pero no esta barbaridad. No sabemos muy bien que está pasando últimamente con la política del Gobierno de La Rioja relacionada con el disfrute de la naturaleza a través de senderos y rutas verdes, que está alterando la naturaleza, ni lo que pretende mostrar", señalan.

Como ejemplo, "podemos mencionar la alteración del único cortado rocoso del valle del Oja donde crían aves rupícolas por la vía ferrata de la peña de San Torcuato en Ezcaray, o el destrozo de la vegetación de ribera realizado en Herce por modificar el trazado de la vía verde del Cidacos... y ahora esto".

Igualmente, reclaman también que "la Federación Riojana de Montañismo no homologue este sendero colgante y la variante hasta las fuentes del Restauro, por el peligro que entraña y la responsabilidad que conlleva, además habría que tener en cuenta el mantenimiento se va a realizar".

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción solicitan al Gobierno de La Rioja "la no ejecución de las actuaciones incluidas en el Pliego de Condiciones Técnicas relacionadas con el nuevo trazado de sendero colgante y de la variante de acceso a las Fuentes del Restauro".