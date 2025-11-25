Ecologistas en Acción alega contra las dos plantas de biometano que están en tramites para instalar en Hervías

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra las dos plantas de biometano que están en tramites para instalar en Hervias. Desde esta asociación se pide que se desestimen los dos proyectos de biometano uno de, AXPO BIOMETANO ES2, S.L. y el otro de B.POWER-

El colectivo ecologista advierten de los "posibles riesgos ambientales de contaminación de los suelos, a la atmosfera y gran impacto paisajístico", así como el "riesgo de fugas de biometano y posible contaminación de agua de boca".

También, han criticado "la ausencia de información pública y participación ciudadana", y reclaman "una moratoria de estas instalaciones".

Para Ecologistas en Acción los proyectos provocaran "un gran impacto paisajístico, dadas sus dimensiones así como el encontrarse próximo al camino de Santiago".

Una de las plantas ocupa una superficie de 12,4 has y según lo que regula el artículo 13 de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja, al tener una superficie mayor de 5 hectáreas se califica como de "elevado impacto paisajístico". A esto hay que sumar el impacto acumulativo y sinérgico por la presencia de otro proyecto de planta de biometano en sus proximidades y que se encuentra en tramitación, promovido por Axpo Biometano, que ocupa una superficie de 3,8 hectáreas. lo que en conjunto supone una afección de 16,2 hectáreas.

El artículo 14 de la mencionada Ley del Paisaje "excluye la posibilidad de instalación de proyectos de elevado impacto paisajístico en las zonas de concentración parcelaria y secanos de alta productividad, como es el presente caso donde se ha realizado una concentración parcelaria y son secanos altamente productivos".

También se excluyen los bienes de interés cultural (BIC) "estando declarado como tal el Camino de Santiago". Dicha vía histórica se localiza a escasos 240 metros cuadrados del proyecto de la planta del promotor, B.POWER, incluso parte del mismo "se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Plan Especial de Protección del Camino de Santiago, que trata de proteger el entorno ambiental del Camino".

Además están situadas muy próximas del núcleo urbano de Hervías y debido a la magnitud del proyecto provocara un gran impacto visual sobre el municipio.

CONTAMINACIÓN POR OLORES

La contaminación por olores "es uno de los puntos a tener muy en cuenta". Estas plantas de biometano "pueden generar olores por la liberación de amoniaco, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos volátiles durante el almacenamiento de materia orgánica y en los procesos de producción y manejo".

Los olores "no solamente pueden suponer una molestia para la ciudadanía, sino que pueden llevar implícito la transmisión a través del aire de sustancias químicas perjudiciales para la salud y la proliferación de insectos molestos para la población".

DIGESTATO

Por un lado, los desechos obtenidos de la fermentación, en forma de materia sólida pueden "contener una diversidad de productos químicos y bioquímicos, procedentes de los residuos gestionados, tales como metales pesados, disolventes, restos de antibióticos o pesticidas".

Este digestato "sigue conteniendo la gran mayoría del nitrógeno y fósforo del purín original, pero en una forma a veces más soluble y disponible".

Desde Ecologistas en Acción nos preguntamos "¿Hay suficiente superficie agrícola alrededor de estas macro-plantas para absorber todo ese digestato nitrógeno sin contaminar?. Además hay que tener en cuenta que en La Rioja, ya tenemos varios municipios declarados en al menos 10 Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos, afectando a miles de hectáreas, y aguas subterráneas.

RIESGOS POR ACCIDENTES

Aunque la mayoría de los operadores de plantas responsables monitorean parámetros clave como la temperatura, la biología del digestor y la producción de biogás de manera regular, la gran mayoría de ellos no verifica si hay fugas de gas, creyendo que es un problema que no afecta a su planta. La evidencia demuestra lo contrario, durante los últimos 8 años, el 85 por ciento de las 964 plantas inspeccionadas en el Reino Unido y Alemania sufrían fugas de biogás.

También hay que tener en cuenta que depósito del agua de boca del municipio de Hervías se encuentra justo enfrente de las instalaciones de una de ellas la planta de biogás proyectada, con el consiguiente peligro de contaminación de aguas, directo o indirecto y el consiguiente impacto en la salud pública del municipio.

RECHAZO SOCIAL

Por último y no menos importante, por lo que no se pueden autorizar, construir ni desarrollar unos proyectos de estas características que concita el mayor de los rechazos de la población de Hervías.

Las plantas van a gestionar 183.084 toneladas de residuos agro-alimentarios. Cantidad que no se circunscribe al ámbito local de la zona.

Desde Ecologistas en Acción reclaman al gobierno regional "un plan de control de plantas de biogás en nuestra región, que limite su crecimiento caótico y desordenado y evite la instalación en las cercanías de entornos urbanos y elimine los riesgos asociados a estas plantas".