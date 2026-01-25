Ecologistas en Acción alerta de la muerte de especies en el vaciado del embalse de El Perdiguero

Embalse de El Perdiguero - Ecologistas en Acción

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ecologista de la Rioja-Ecologistas en Acción ha alertado de la muerte de especies en el vaciado del embalse de El Perdiguero, en Calahorra.

En nota de prensa, ha informado de que ha dirigido un escrito al director general de Medio Natural y Paisaje, José Ignacio Sáenz de Urturi, trasladándole su seria preocupación.

Así, esta entidad ha señalado que el vaciado del embalse de El Perdiguero en Calahorra, llevado a cabo por la Comunidad General de Regadíos de Calahorra debido a las obras de recambio de las válvulas de la presa, "va a originar la muerte de gran número de especies ligadas al medio acuático, especialmente peces".

Ha relatado cómo, por esa Dirección General, se ha procedido al rescate de ejemplares de pez fraile y de náyades fluviales durante las primeras fases del vaciado, lo que ha calificado como "una muy buena iniciativa". Sin embargo, ha advertido de que "en el embalse viven otras muchas especies de la fauna que se van a ver afectadas".

"Seguramente", ha relatado, "muchos ejemplares de pez fraile, especie en peligro de extinción en La Rioja, todavía están presentes en sus aguas, además de otras especies interesantes como la anguila europea, declarada en peligro crítico de extinción por la UICN, el galápago leproso, especie protegida en España, el gobio ibérico, endemismo de la península ibérica, y otras especies más comunes como el barbo de Graells o la tenca".

Ha asegurado que "ya se ha observado la muerte de algunas anguilas" y ha creído que "es absolutamente necesario que se arbitren medidas de rescate de los ejemplares de estas especies que viven en la poca agua que va quedando y que, con el transcurso, del tiempo se van a ir concentrando en densidades que van a comprometer su supervivencia, y se trasladen a tramos de río o zonas húmedas adecuadas".

Además, ha reiterado su propuesta, en la tramitación de la Orden de Pesca para el año 2026, de que el coto de ciprínidos de El Perdiguero debería vedarse a la pesca durante esta temporada dado el vaciado total de agua que se va a producir con la muerte de todos los peces del embalse.

"No tiene sentido y sería una imprudencia mantener la pesca sin esperar un tiempo prudencial a que el embalse se recupere", ha afirmado.