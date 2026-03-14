Ecologistas en Acción considera "necesario" el parque natural del Alto Najerilla pero asegura que es "mejorable"

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LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del futuro Parque Natural del Alto Najerilla. La organización valora "positivamente" la creación del parque como herramienta para proteger el medio natural y favorecer el desarrollo de la comarca pero advierte "de varias deficiencias en el documento que deberían corregirse".

En materia de regulación de actividades y zonificación, la organización critica que el plan permite en zonas de alto valor natural determinadas actividades "que actualmente están prohibidas por la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja", como casetas rurales, instalaciones pecuarias, infraestructuras de comunicaciones o equipamientos recreativos y deportivos. También consideran "inadecuado" permitir parques solares comerciales en zonas de montaña por su impacto ambiental y paisajístico, proponiendo limitar estas instalaciones al autoconsumo.

Asimismo, solicitan "reforzar la protección de determinados enclaves de alto valor ecológico", especialmente áreas de vegetación singular como acebedas, dehesas y bosques mixtos de frondosas, y reclaman que la mayor parte de los ríos del territorio -incluidos el Najerilla, Valvanera y Brieva- se integren en la categoría de uso restringido. También piden "ampliar los límites del parque para incluir todo el término municipal de Canales de la Sierra y evitar zonas excluidas con los mismos valores naturales".

En relación con la fauna, Ecologistas en Acción rechaza que el plan contemple "la posibilidad de cazar lobos para gestionar el conflicto con la ganadería". Defiende que la convivencia debe basarse en medidas preventivas, compensaciones adecuadas y apoyo al sector ganadero, no en la eliminación de ejemplares. Recuerdan además que en el área del futuro parque existen únicamente tres manadas y que el lobo desempeña un papel fundamental en el equilibrio ecológico.

La asociación también plantea "mejorar las políticas de conservación del quebrantahuesos mediante la elaboración de un plan específico de reintroducción y la creación de puntos de alimentación suplementaria para aves carroñeras".

Por último, alertan "del deterioro ecológico de la Laguna de Urbión, incluida en el sitio Ramsar de los humedales de la Sierra de Urbión, donde se está produciendo un proceso de eutrofización detectado en los últimos años". Entre las medidas propuestas se encuentra limitar el acceso del ganado al entorno del humedal durante el verano y realizar estudios limnológicos anuales que permitan conocer las causas del problema y aplicar soluciones.

Ecologistas en Acción concluye que el futuro Parque Natural del Alto Najerilla "debe reforzar sus medidas de protección y gestión para garantizar la conservación de sus valores naturales y asegurar una convivencia real entre biodiversidad y actividades tradicionales".