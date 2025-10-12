Ecologistas en Acción considera que La Rioja "necesita la creación del Catálogo Riojano de Especies Exóticas Invasoras"

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de La Rioja requiere a la Dirección General de Medio Natural y Paisaje que, de acuerdo a lo que establece el artículo 135.3 de la Ley 2/2023, de 31 de enero, de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja, "elabore y apruebe un plan que contenga las actuaciones de gestión, control y posible erradicación de la especie exótica invasora ailanto (Ailanthus altissima)".

El ailanto (Ailanthus altissima) es una especie foránea procedente de China que ha sido cultivado en jardinería y que en la actualidad se encuentra naturalizado en muchas regiones españolas apareciendo generalmente en cunetas, taludes, áreas periurbanas, escombreras, jardines abandonados, riberas degradadas, etc.

Debido a su rápido crecimiento y a sus efectos alelopáticos, desplaza a la vegetación natural preexistente o dificulta su regeneración.

También altera el funcionamiento del ecosistema forestal, al ser una especie muy competitiva, invasora de zonas riparias, dónde compite por el espacio y la luz solar.

Produce toxinas en hojas y corteza, que al acumularse en el suelo inhiben el crecimiento de otras especies.

Por todos estos motivos está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras desde el año 2013, al competir con las especies silvestres autóctonas y alterar los equilibrios ecológicos. También es una especie de preocupación para la Unión Europea al incluirse en la Lista de Especies Exóticas Invasoras preocupante para la UE desde el año 2019 (Rgto de Ejecución (UE) 2019/1262 de la Comisión de 25 de julio de 2019).

En La Rioja su presencia está generalizada siendo más frecuente en el valle del Ebro y en las sierras más orientales de tipo mediterráneo (Leza, Cidacos y Alhama). En las cuencas medias y altas de los ríos más occidentales (Iregua, Najerilla y Oja) aparece de forma puntual.

A esta asociación -explican en una nota de prensa- "se han dirigido numerosas quejas al respecto de ciudadanos preocupados por el tema, que observan que desde el Gobierno de La Rioja no interviene en su control y erradicación, y que continuamente se van incrementando el número de localizaciones y que cada una de ellas, año tras año, tiene mas ejemplares y más grandes lo que resulta mas difícil de controlar".

Por ello "hemos requerido a la Dirección General de Medio Natural y Paisaje que elabore y apruebe un plan que contenga las actuaciones de gestión, control y posible erradicación de la especie exótica invasora ailanto (Ailanthus altissima)".

Asimismo "le requerimos también que consideramos necesario que conforme a lo regulado en el artículo 134.2 de la citada Ley se cree el Catálogo Riojano de Especies Exóticas Invasoras, donde se incluyan aquellas especies y subespecies presentes en La Rioja, que constituyan una amenaza graves para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas".