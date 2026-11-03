Ecologistas en Acción presenta alegaciones contra el proyecto de macrogranja porcina de Pradejón

Archivo - Una macrogranja de cerdos. - PACMA. - Archivo

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de La Rioja ha presentado alegaciones al proyecto de explotación porcina intensiva de cebo en Pradejón, cuyo expediente de Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental (IPPC 105 / AAI 09-2026 y EIA 11-2026) fue publicado en el Boletín Oficial de La Rioja el pasado 21 de octubre de 2026.

La organización, como ha relatado a través de un comunicado, considera que "este proyecto responde a un modelo de ganadería industrial que genera importantes impactos ambientales, consume grandes cantidades de recursos naturales y compromete la sostenibilidad del medio rural".

Las macrogranjas, aducen desde el colectivo, "producen carne barata que sale muy cara al territorio: contaminan el aire, el agua y el suelo, generan malos olores y molestias a la población y apenas contribuyen a crear empleo".

Frente a este modelo, Ecologistas en Acción reclama "una apuesta decidida por la ganadería extensiva, más respetuosa con el medio ambiente, el bienestar animal y la salud de las personas".

Entre los principales motivos de oposición al proyecto destacan:

Incumplimiento de la moratoria autonómica. La organización recuerda que La Rioja mantiene una moratoria, hasta el 1 de enero de 2028, a la instalación de nuevas explotaciones ganaderas intensivas, por lo que considera que este proyecto no debería haber sido admitido a trámite.

Acumulación de explotaciones industriales. Pradejón cuenta ya con 9.220 cerdos de cebo, según reconoce el propio proyecto. A ello se suman otras actividades industriales, como la planta Iberchamp, que genera tráfico de vehículos pesados y problemas de malos olores. No se ha valorado suficientemente el impacto conjunto de todas estas instalaciones.

Afección al Camino Jacobeo del Ebro. Las parcelas lindan con esta vía cultural, declarada Bien de Interés Cultural en 2024, que coincide también con el GR-99 y una antigua calzada romana. El retranqueo de las naves de 30 metros resulta insuficiente para garantizar su protección y evitar las molestias por olores a sus usuarios.

Elevado consumo de agua. La explotación necesitaría unos 44.044 litros diarios, una cantidad equivalente al consumo de entre 350 y 400 habitantes y aproximadamente el 10 % del consumo de agua de Pradejón. Un gasto difícilmente justificable en un contexto de cambio climático y creciente escasez de recursos hídricos.

Gestión contaminante de estiércoles y purines. Se prevé generar unos 8.600 metros cúbicos anuales de residuos ganaderos, que se almacenarían en una balsa al aire libre para su posterior aplicación agrícola. El proyecto no apuesta suficientemente por técnicas disponibles para reducir las emisiones de amoniaco, los malos olores y otras molestias.

Riesgo de contaminación de las aguas. La explotación se ubicaría sobre terrenos aluviales permeables, encima del acuífero Aluvial del Ebro: Lodosa-Tudela. Una filtración de la balsa podría contaminar las aguas subterráneas. También existe riesgo de vertidos accidentales a la yasa Majillonda, próxima al río Ebro, y al canal de Lodosa.

Emisiones contaminantes y malos olores. Se estiman unas emisiones anuales de 47 toneladas de metano y 37 toneladas de amoniaco, además de sulfuro de hidrógeno, responsable de los malos olores. La dirección de los vientos dominantes podría trasladar estas molestias hasta Calahorra, situada a poco más de cinco kilómetros, una afección que el estudio ambiental no analiza adecuadamente.

Ante estos impactos y las deficiencias detectadas en la documentación ambiental, Ecologistas en Acción solicita que "se deniegue la Autorización Ambiental Integrada y que la Declaración de Impacto Ambiental sea desfavorable".

La organización reclama que "se mantenga la moratoria a las macrogranjas en La Rioja y que se apueste por un modelo ganadero extensivo que cuide el territorio, conserve la biodiversidad, proteja los recursos naturales y contribuya a mantener vivos nuestros pueblos".

"No necesitamos más macrogranjas. Necesitamos una ganadería que cuide y sostenga la vida en el medio rural", finalizan desde Ecologistas en Acción.