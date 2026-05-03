Ecologistas en Acción presenta alegaciones a la Orden de Caza 2026-2027 de La Rioja y alerta "de su impacto ambiental"

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LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha informado de que ha presentado alegaciones a la Orden de Caza 2026-2027 de La Rioja, al tiempo que ha alertado "de su impacto ambiental", como ha señalado el colectivo en un comunicado.

Así, explica que "ante la propuesta de Orden de Caza para la temporada cinegética 2026-2027, la Asociación Ecologista de La Rioja - Ecologistas en Acción ha presentado un conjunto de alegaciones en las que expresa su profunda preocupación por el contenido del borrador, al considerar que incluye medidas regresivas en materia de conservación de la biodiversidad y gestión sostenible del medio natural".

La organización considera que "la propuesta prioriza intereses cinegéticos frente a criterios científicos, ecológicos y de conservación, y advierte de que algunas de las medidas planteadas podrían agravar la pérdida de biodiversidad y comprometer el equilibrio de los ecosistemas riojanos".

Comienza por la inclusión del lobo como especie cazable, que considera "uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta", ante lo que recuerda que "La Rioja constituye un territorio clave en la expansión natural de esta especie hacia el este peninsular, a través del Sistema Ibérico".

Aducen que el lobo "desempeña un papel fundamental como depredador apical, contribuyendo al control de poblaciones de ungulados silvestres y a la reducción de enfermedades epizoóticas, lo que redunda en la salud general de los ecosistemas".

La organización subraya que "la coexistencia con la ganadería extensiva debe basarse en políticas públicas eficaces de prevención de daños (vallados, mastines, gestión del territorio) y en sistemas ágiles de compensación económica, y no en el control letal de la especie".

Asimismo, denuncia que "la propuesta permite su caza sin cupos ni limitaciones específicas, pudiendo abatirse ejemplares en batidas de jabalí, corzo y ciervo, en recechos y en cacerías extraordinarias por daños, lo que podría comprometer seriamente la viabilidad de la población".

Cabe recordar que la Orden de Caza 2025-2026 se encuentra actualmente recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por varias entidades ecologistas precisamente por la inclusión del lobo como especie cazable.

Por todo ello, "se solicita su exclusión de la lista de especies cinegéticas y su consideración como especie protegida en la comunidad autónoma".

En segundo lugar, "otro aspecto especialmente grave es la ausencia de valoración económica del lobo en el baremo de indemnizaciones por captura ilegal".

A diferencia de otras especies cinegéticas -como ciervo, corzo, jabalí o especies de caza menor-, "el lobo no figura en dicho listado", omisión que supone, en la práctica, la inexistencia de sanción económica compensatoria en caso de muerte ilegal, lo que puede incentivar el furtivismo".

Ecologistas en Acción considera que "esta situación resulta inadmisible, especialmente tratándose de una especie de alto valor ecológico, simbólico y patrimonial, que debería contar con una de las mayores valoraciones económicas como mecanismo disuasorio".

Suma, en tercer lugar, la propuesta para "la ampliación de las zonas no cinegéticas mediante la inclusión de espacios naturales protegidos declarados como Áreas Naturales Singulares que, por sus valores ecológicos, deberían quedar excluidos de la actividad cinegética".

En concreto, se solicita la incorporación de Carrizal de Cofín, en el término municipal de Alfaro; y Yasas de la Degollada y el Recuenco, en el término municipal de Calahorra.

"La protección efectiva de estos espacios contribuiría a la conservación de hábitats sensibles y especies vulnerables, muchas de ellas ligadas a humedales y ecosistemas esteparios", aseguran.

Igualmente, Ecologistas en Acción solicita "la eliminación de la modalidad de media veda, especialmente en lo relativo a la codorniz, al considerar que no responde a criterios de sostenibilidad ni de gestión responsable de las poblaciones silvestres".

Diversos estudios científicos "alertan de un acusado declive de la codorniz en España, estimado en torno al 74% en las últimas dos décadas. Entre las causas principales se encuentran la presión cinegética, la intensificación agrícola y la pérdida de hábitat".

Además, "la media veda afecta de manera significativa a ejemplares jóvenes que no han completado su desarrollo ni adquirido experiencia suficiente para sobrevivir, lo que compromete la regeneración de la especie".

A ello se suma el hecho de que "esta modalidad se desarrolla en pleno verano, en condiciones de altas temperaturas, sequía y estrés hídrico, factores que incrementan la vulnerabilidad de las aves", por lo que considera "necesario aplicar el principio de precaución y suspender esta práctica".

Finalmente, la organización solicita "la inclusión expresa en la Orden de Vedas de la prohibición del uso de munición de plomo en humedales y en un radio de 100 metros, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/57 de la Comisión, de 25 de enero de 2021".

Desde el 15 de febrero de 2023, está prohibido "disparar munición con una concentración de plomo igual o superior al 1% en peso en humedales o en sus inmediaciones; transportar este tipo de munición durante la actividad cinegética en dichas zonas".

El uso de plomo en munición "supone una grave amenaza para la fauna, especialmente para aves acuáticas y carroñeras, debido a la intoxicación por ingestión de perdigones, así como un riesgo para la salud humana".

Ecologistas en Acción hace "un llamamiento al Gobierno de La Rioja para que revise en profundidad la propuesta de Orden de Caza 2026-2027 e incorpore criterios científicos, de sostenibilidad y de conservación de la biodiversidad".

La organización insiste en que "la gestión cinegética debe ser compatible con la protección del patrimonio natural, especialmente en un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad".