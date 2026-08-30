Ecologistas en Acción reclama medidas "más estrictas" para reducir la mortalidad de aves y murciélagos en Raposeras

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al proyecto de repotenciación e hibridación del parque eólico "Raposeras", situado en los términos municipales de Calahorra y Pradejón, promovido por Plenitude Renewable Spain SLU.

Un proyecto cuya solicitud de autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental ordinaria fue sometida a información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de La Rioja nº 144, de 30 de julio de 2026.

La organización señala que "el parque eólico Raposeras presenta un historial especialmente preocupante de mortalidad de aves rapaces y murciélagos, hasta el punto de que, con el objetivo de reducir las colisiones, se llegó a pintar de negro una de las palas de cada aerogenerador para hacerlas más visibles para las aves".

"Aunque esta medida parece haber contribuido a una reducción de la mortalidad, las colisiones y la muerte de fauna siguen produciéndose", por lo que Ecologistas en Acción considera "insuficientes las medidas planteadas en el proyecto de repotenciación".

Así, indican que "la sustitución de los 26 aerogeneradores actualmente existentes por únicamente 6 permitirá previsiblemente reducir el número global de colisiones". Sin embargo, "los nuevos aerogeneradores tendrán mayor tamaño y una velocidad angular de giro superior, factores que pueden incrementar la probabilidad de colisión en determinados puntos".

El proyecto contempla "instalar sistemas de detección de aves y parada automática únicamente en los aerogeneradores 3, 5 y 6, al considerar que son los situados en las zonas de mayor utilización por las aves". Para los restantes aerogeneradores "se plantea como medida preventiva el pintado de dos bandas de color rojo en una de las palas".

Ecologistas en Acción considera "insuficiente esta diferenciación entre aerogeneradores, ya que el análisis de la mortalidad registrada en el parque muestra una distribución bastante uniforme en el conjunto del área ocupada por los aerogeneradores actuales".

Por este motivo, la organización reclama que "el sistema de detección de aves y parada automática se instale en los seis aerogeneradores que compondrán el nuevo parque, sin excepción".

PROTECCIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS

Respecto a los quirópteros, Ecologistas en Acción considera "acertadas las medidas planteadas siguiendo las recomendaciones de SECEMU, especialmente la reducción de la velocidad de arranque de los aerogeneradores a 6 m/s durante los meses de julio a octubre, desde 30 minutos antes del ocaso hasta cuatro horas después".

No obstante, la organización considera "necesario ampliar esta medida también al periodo de las dos horas anteriores al amanecer, coincidiendo con otro periodo de elevada actividad de los murciélagos".

Asimismo, el proyecto contempla realizar durante la fase de funcionamiento un estudio de un año mediante grabadoras para determinar si esta medida debe aplicarse a todos los aerogeneradores o únicamente a algunos de ellos.

Ecologistas en Acción-La Rioja considera que "un solo año de seguimiento resulta insuficiente para evaluar adecuadamente la actividad de los murciélagos y determinar las medidas de protección necesarias, debido a la variabilidad interanual que puede afectar especialmente a las especies migradoras".

Por ello, reclama que "el estudio acústico y de actividad de quirópteros tenga una duración mínima de dos años, antes de establecer definitivamente las condiciones de funcionamiento de los aerogeneradores".

La organización solicita que" estas medidas sean incorporadas al proyecto y a las condiciones de autorización, con el objetivo de que la repotenciación del parque eólico Raposeras suponga una reducción efectiva de la mortalidad de aves y murciélagos y no se limite a trasladar o concentrar el problema en un número menor de aerogeneradores de mayores dimensiones".