Ecologistas en Acción La Rioja "concede" los Premios Atila 2026 a la consejera de Agricultura y a Urbanismo de Logroño

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción La Rioja hace públicos sus Premios Atila 2026, con los que distingue las actuaciones y decisiones que más han contribuido "al deterioro ambiental en nuestra comunidad autónoma durante el último año".

En esta edición, el Premio Atila recae en la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, mientras que el Premio Caballo de Atila se concede al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño (Movilidad, Medio Ambiente, Plan General y Arquitectura).

MOTIVOS DEL PREMIO ATILA

Ecologistas en Acción La Rioja concede este galardón a la consejera, Noemí Manzanos, "por mantener una política claramente contraria a la conservación de la biodiversidad, con efectos negativos sobre la fauna, la flora y la gestión de los espacios naturales protegidos, pese a ser la máxima responsable de su conservación".

Entre los motivos destacan:

La desprotección del lobo ibérico, al haber sido incluido como especie cinegética en el nuevo Reglamento de Caza aprobado este año. Además, se pretende fijar en cero euros la valoración económica por la muerte ilegal de ejemplares, una medida que, a juicio de la organización, favorece el furtivismo.

"La falta de una respuesta adecuada ante el incendio del vertedero de Nájera, que generó una nube potencialmente tóxica con riesgo para la salud pública". Ecologistas en Acción considera "que se minimizó la gravedad del episodio al calificar como aventurado hablar de toxicidad y afirmar que las mediciones eran normales, cuando numerosos vecinos manifestaron haber sufrido los efectos de la contaminación atmosférica".

El incumplimiento de los plazos establecidos para aprobar e impulsar los planes de recuperación y conservación de las especies silvestres catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción en la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja. Transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor de la norma, siguen vigentes únicamente los planes correspondientes al catálogo anterior. Asimismo, los programas de actuación de los planes ya aprobados se encuentran caducados sin que se haya impulsado su renovación.

La promoción de actuaciones de uso público consideradas especialmente "agresivas" para el medio natural, como el sendero colgante del río Leza, que facilita el acceso a las fuentes del Restauro y afecta a un espacio de la Red Natura 2000 como las Peñas de Leza. También se critica la eliminación de decenas de árboles en la ribera del río Cidacos, en Herce, para abrir un nuevo trazado de la vía verde, con el consiguiente impacto paisajístico y sobre el hábitat del visón europeo, una de las especies más amenazadas de Europa.

Motivos del Premio Caballo de Atila

El Premio Caballo de Atila se concede al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño por lo que Ecologistas en Acción considera una regresión en las políticas de movilidad y planificación urbana.

La organización denuncia "que las decisiones adoptadas han supuesto importantes costes económicos para la ciudad, derivados de modificaciones y requerimientos relacionados con proyectos financiados con fondos europeos, así como la reversión de infraestructuras orientadas a la movilidad sostenible".

Según Ecologistas en Acción, se han repetido "errores del pasado mediante la implantación de carriles bici bidireccionales y trazados por aceras, sin procesos efectivos de participación ciudadana". También se señala el proyecto de construcción de la rotonda de Vara de Rey.

Asimismo, el colectivo critica "la tala de arbolado en la calle Lardero y el trato dispensado al vecindario y a los agentes sociales implicados, al considerar que durante tres años se han sucedido los engaños, el desprecio a las aportaciones ciudadanas y las declaraciones contradictorias, acompañadas de una intensa exposición mediática".

Por último, Ecologistas en Acción lamenta "la descalificación realizada por responsables municipales del informe sobre calidad del aire en entornos escolares elaborado conjuntamente con FAPAS. La organización considera que se ha ignorado la preocupación de numerosas familias que reclaman espacios escolares más seguros, con menos ruido y menor contaminación".

En el Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción La Rioja recuerda la necesidad de situar la protección del patrimonio natural, la biodiversidad y la salud pública en el centro de las políticas públicas, y reclama una gestión ambiental basada en criterios científicos, transparencia y participación ciudadana.