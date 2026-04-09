Eduardo Hernáiz, reelegido presidente de Bodegas Familiares - BODEGAS FAMILIARES DE RIOJA

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de Bodegas Familiares de Rioja ha renovado por unanimidad la presidencia de Eduardo Hernáiz (Viñedos Hermanos Hernáiz) al frente de la entidad, a quien acompañarán en la Junta Directiva para este nuevo mandato Ricardo Fernández como vicepresidente (Bodegas Abeica), Juan Carlos Sancha como portavoz (Bodegas Juan Carlos Sancha); Pedro Torrecilla (Bodegas Martínez Alesanco) como tesorero e Inmaculada Escudero (Bodegas Ilurce) como secretaria.

Asimismo, la asamblea ha elegido como vocales a Martina Besga (Castillo de Mendoza), Mario Entrena (Bodegas Perica), Ana Benés (GR99 Wines) y Manuel Gómez Bernardo (Zugober-Belezos). Hernáiz fue elegido presidente de la asociación en el año 2017 y a lo largo de este periodo Bodegas Familiares ha incrementado considerablemente sus asociados hasta las 75 pequeñas y medianas bodegas.

Ricardo Fernández asume la nueva vicepresidencia después de cuatro años en la directiva de Bodegas Familiares. El joven bodeguero, con 29 años, es un ejemplo de relevo generacional y forma parte de la nueva y actual generación de Bodegas Abeica (Ábalos), precisamente una de las fundadoras de la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja en 1991.

El trabajo de los últimos años de la asociación de pequeñas y medianas bodegas se ha centrado especialmente en el impulso y reconocimiento de la marca colectiva en ferias y en otro tipo de iniciativas llevadas a cabo de forma conjunta: "Es evidente que estamos atravesando un momento crítico en el sector del vino, que afecta tanto a grandes como a pequeños y, por nuestra parte, vamos a seguir trabajando en continuar mejorando los vinos y en tratar de hacer llegar al consumidor que existe otra Rioja, formada por pequeñas y medianas empresas íntimamente ligadas al territorio y a nuestros pueblos".

"Fuimos los primeros -continúa- en reclamar ayudas al arranque de viñedo, frente a políticas de 'parcheo' que ayudan pero únicamente a corto plazo y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de políticas que mejoren la calidad de los vinos y garanticen el equilibrio necesario de la masa vegetal y de la producción que, lamentablemente, se perdió, como hemos denunciado de forma reiterada, por una estrategia errónea destinada a conseguir una uva estándar barata".