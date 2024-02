Educación asegura que los tres módulos escolares de ESO para Villamediana estarán disponibles próximamente

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Alberto Galiana, ha asegurado que "la adjudicación de la licitación para los módulos destinados a la escolarización del alumnado de ESO de la SIES de Villamediana se hará en los próximos días y, seguramente, a finales de mes o principios de marzo, deberían estar los tres módulos disponibles para que los utilice el centro escolar".

Alberto Galiana ha querido dejar claro, además, que por parte del Ejecutivo de Capellán "no ha habido ninguna dejación en el proceso". Todo lo contrario "hemos trabajado mostrando nuestro compromiso con Villamediana y nuestro rigor técnico". "La ampliación se realizará lo antes posible".

El consejero de Educación ha dado respuesta en sesión plenaria a las preguntas de la diputada socialista, María Teresa Villuendas, quien quería saber "sobre la fase en que se encuentra la redacción del proyecto para la construcción del nuevo IES de Villamediana de Iregua y sobre en qué punto se encuentra la licitación de los módulos destinados a la escolarización del alumnado de ESO, centro adscrito al IES Comercio de Logroño".

Villuendas ha hecho estas preguntas porque, a día de hoy "no hay respuesta, no hay fechas y no hay claridad en este asunto, menos sobre cuándo se va a construir el nuevo instituto de Educación Secundaria y Bachillerato de la localidad".

El GPS indicaba así que "a partir del curso que viene, toda la Educación Secundaria debería poderse cursar en Villamediana pero sigue habiendo problemas de espacio porque vamos a tener 291 alumnos". Para ello "es imprescindible ofrecer una respuesta eficaz, adecuada y transitoria hasta que el instituto sea una realidad".

En su turno de réplica, el consejero ha reiterado el "compromiso" del Gobierno en que la ampliación se realizará "cuanto antes".

Como ha explicado, "los módulos estaban a punto de ser adjudicados pero la licitación se quedó desierta y fue preciso hacer una nueva".

Además, ha recordado, "la ampliación del centro está siendo sucesiva pero siempre con prudencia porque la situación poblacional de la localidad ha cambiado y hay que hacerle frente. Pero el compromiso de este Gobierno sigue presente".

Así, reitera, "ahora mismo está a punto de terminar un informe de necesidades y en virtud de ello se trasladará al servicio de gestión la petición de redacción del proyecto y le daremos la máxima urgencia posible. "Ese proyecto se va a realizar y ejecutar" pero "la aportación socialista en relación con la parcela cedida era claramente insuficiente y pequeña".

"Nosotros hemos hecho una ampliación y eso ha provocado cierta ralentización pero todo sigue su curso".

BECAS COMEDOR

Además, el consejero también ha puesto en valor la "finalidad de la convocatoria complementaria de ayudas al comedor de la Consejería de Educación y Empleo" tras una pregunta de su propio Grupo Parlamentario. Como ha indicado "la finalidad es ayudar a las familias" sobre todo "a las más vulnerables" ante la subida del IPC y el incremento de precios del menú escolar.

"Queríamos minimizar el impacto, con progresividad y urgencia y nos comprometemos a seguir con este esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias, este es nuestro compromiso".