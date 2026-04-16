Educación convoca subvenciones por 5,1 millones para la inserción laboral de desempleados a través de la formación

LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja ha publicado la convocatoria de subvenciones para el año 2026, en régimen de concurrencia competitiva, destinada a la realización de acciones formativas del Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional y competencias clave dirigidas a personas trabajadoras en situación de desempleo, con la finalidad prioritaria de favorecer la inserción laboral, por un importe de 5.175.000 euros.

A través de estas subvenciones, el Gobierno de La Rioja oferta programas formativos, que se desarrollarán durante los años 2026, 2027 y 2028 en el ámbito de la Comunidad y que responden a las necesidades de cualificación detectadas ante el desafío del reemplazo generacional en sectores tradicionales o estratégicos; la digitalización; la transición ecológica y los retos de competencias en prevención de desastres naturales o aprovechamiento sostenible de recursos, entre otros.

Con la finalidad de favorecer la inserción o reinserción laboral de las personas trabajadoras desempleadas se flexibilizarán las modalidades de impartición, introduciendo la teleformación junto con la modalidad presencial, y se valorará la distribución geográfica, para facilitar el acceso a la formación de las personas que viven en el entorno rural.

Aunque el objetivo prioritario es favorecer la inserción de las personas trabajadoras desempleadas en La Rioja, también se podrán incorporar a estas acciones formativas las personas ocupadas, ya que la convocatoria permite que hasta un 30 % de los participantes sean trabajadores en activo.

La convocatoria está dirigida a corporaciones locales, entidades con ánimo de lucro, y entidades sin ánimo de lucro. Las solicitudes se podrán presentar a través de la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja, en un plazo de quince días hábiles a partir de mañana, día 17 de abril.