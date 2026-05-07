Educación entiende las reivindicaciones de las escuelas infantiles pero critica "la politización" de los convocantes

Varios carteles de protesta, en el exterior de una escuela infantil - Eduardo Parra - Europa Press

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha criticado "la politización" que las organizaciones convocantes están realizando en su apoyo a los profesionales de escuelas infantiles de 0-3 años a la vez que sí que ha querido dejar claro que entiende las reivindicaciones de sus trabajadores y trabajadoras.

En sesión plenaria, el consejero ha querido mostrar en primer lugar su "máximo respeto" a estos profesionales y a sus centros al tiempo que ha pedido "un análisis coordinado" que se debe hacer a nivel nacional con las comunidades autónomas.

El consejero ha respondido así a la pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Podemos-IU que, en voz de la diputada Henar Moreno, quería saber si el Gobierno riojano "va a tomar alguna medida el Gobierno de La Rioja en relación con las reivindicaciones de las trabajadoras de escuelas infantiles".

Ante ello, Galiana ha querido dejar claro que La Rioja tiene "una política pionera en cuanto a calidad del sistema estando a la cabeza de España en esta materia".

"SE REQUIEREN MEDIDAS DEL ÁMBITO NACIONAL"

Pero como ha indicado, "esto viene también de la política nacional, una reivindicación nacional y una huelga nacional por lo que se requieren medidas de ámbitos autonómicos pero, fundamentalmente, del ámbito nacional".

Por lo tanto considera que debe haber "una respuesta coordinada a nivel nacional". Porque de hecho, ha matizado, "tampoco se pone de manifiesto que existe un convenio colectivo que afecta a las trabajadoras de centros privados a nivel nacional que escapa a las capacidades de la ccaa".

Aún así ha dejado claro que él fue el único consejero que, en la mesa sectorial, se manifestó a favor de crear un grupo de trabajo y de crear una política específica de desarrollo de normativa de 0-3 a nivel de España.

"También pedí que se abordara la financiación porque el Gobierno de España no pone ni un euro a la financiación del desarrollo de 0-3 a excepción de los fondos europeos", ha asegurado.

En ese sentido -prosigue- "no parece responsable ni razonable tomar medidas unilaterales por parte del Gobierno riojano sin contar con lo que tenga que decir el Gobierno de España, por legítima orden de competencias. "No echamos balones fuera, evitamos la fragmentación".

Finamente ha asegurado que desde el Gobierno riojano "no vamos a dejar de mejorar" pero "hay que dejar claro que algunos sindicatos convocantes, por ejemplo, tienen dentro de sus motivaciones que progresivamente se elimine la red privada de centros de educación infantil, algo que va en contra de la libertad de elección y de lo que promulga el PP, además de que supondrá la eliminación de puestos de trabajo".