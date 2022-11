Educación propone a los sindicatos la "revisión conjunta" del artículo 53 tras las "confusiones" y para "despejar dudas"

Convocará a los sindicatos a una mesa sectorial para el desarrollo del Decreto de Convivencia

La Consejería de Educación "planteará" a los sindicatos la revisión conjunta "de la redacción" del Artículo 53 del Decreto de Convivencia que, según ha trasladado, "ha causado confusión entre algunos docentes", con el objetivo de "despejar cualquier tipo de duda".

En nota de prensa, Educación ha informado de que convocará a los sindicatos para "analizar el desarrollo del Decreto de Convivencia" en un foro en el que expondrá su "defensa de la labor y excelencia profesional del profesorado riojano".

Entre los temas que se tratarán se encuentra el artículo 53, que indica las conductas que se evitarán por parte de los profesores, tales como prestar atención selectiva a determinados alumnos, expulsar con frecuencia, hablar por el móvil sin justificación, no escuchar, o no ser objetivo en los conflictos.

El artículo también pide evitar magnificar los fracasos e invisibilizar el éxito, dar explicaciones confusas y aburrir, no pedir nunca disculpas, no llamar a los alumnos por su nombre, llegar tarde, o no llevar la clase preparada.

Educación ha informado de los contactos abiertos con los sindicatos de Enseñanza para formalizar una convocatoria de Mesa Sectorial en la que abordar diferentes cuestiones de actualidad, relativas principalmente a la implantación y desarrollo del Decreto de Convivencia.

También, la aclaración de dudas en torno al uso voluntario en los centros del sistema informático Gauss para la evaluación por competencias, o profesorado de Formación Profesional, entre otros asuntos.

La Consejería ha detallado que tiene el interés de reunir a los sindicatos en este foro para hablar del objetivo común de mejorar la convivencia en las aulas y en los centros educativos en La Rioja y del Desarrollo del Decreto de Convivencia como herramienta para tal fin.

Desde Educación se quiere reiterar ahí, "al igual que ya se ha hecho en otros espacios y momentos diversos", ha señalado la Consejería, "la defensa inequívoca del profesorado riojano y de la excelencia de la labor que, con carácter absolutamente general, desempeña en el día a día en el aula; y cómo ni el Decreto ni ninguna de sus órdenes buscan cuestionar esta idea".

Educación ha reiterado cómo el Decreto de Convivencia es el resultado "de un proceso de varios meses de trabajo entre la Administración y los diferentes agentes de la Comunidad Educativa, incluyendo grupos de docentes, miembros del entorno universitario, otros especialistas y familias; así como el examen de los pertinentes procesos de exposición pública y alegaciones, y las aportaciones de entidades como el Consejo Escolar".

Ha recordado que ese largo proceso de preparación es el origen de un texto cuyo desarrollo compete ahora a toda la Comunidad Educativa y para el que se propone un plazo de cinco años, de tal forma que sea una implantación tranquila y paulatina, hacia el fin deseado por todos, que es el de unos centros educativos libres de violencia y donde se entiende la convivencia en un sentido positivo.

Además de esto, desde la Consejería se analizarán con los sindicatos cuestiones como las dudas existentes en torno a la aplicación informática Gauss, que desde este curso se ofrece de forma voluntaria a aquellos centros que lo han deseado para el proceso de evaluación por competencias, y aparejada a diferentes sesiones de formación que la Consejería ofrece, a través de Inspección Educativa.

Educación planteará también cuestiones relativas a profesorado de Formación Profesional y avanzará a las organizaciones sindicales el interés por abrir próximamente la negociación de la Oferta de Empleo Público de 2023.

Esta Mesa Sectorial será la sexta que se celebra entre la Consejería y los sindicatos de Educación en el presente curso, y da de esta forma continuidad a la veintena de mesas, que de forma general o con carácter técnico, tuvieron lugar a lo largo del curso pasado.

Para el Gobierno riojano esto da "evidencia al diálogo permanente y fluido que desde Educación se ha mantenido con los representantes sindicales desde el inicio de la presente legislatura".