Educadores Sociales piden una respuesta urgente y estructural tras presuntas agresiones sexuales en centro de menores

LOGROÑO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Educación Social de La Rioja (CEESRIOJA) expresa "su profunda preocupación y su conmoción" ante las informaciones relativas a tres presuntas agresiones sexuales a niñas y adolescentes en el Centro Educativo Virgen de Valvanera (Logroño), recogidas en el informe del Defensor del Pueblo y en diversos medios de comunicación.

CEESRIOJA traslada, en primer lugar, un mensaje de apoyo y respeto absoluto a las víctimas: "Cuando una menor sufre violencia estando bajo tutela y responsabilidad institucional, no estamos ante un fallo aislado: estamos ante una herida en el sistema de protección", señala el Colegio.

El Colegio indica que, en los recursos de protección y reforma en La Rioja, la figura del Educador "sigue siendo insuficiente o incluso inexistente en parte de las plantillas contratadas por entidades gestoras, a pesar de que se trata de perfiles específicamente formados para prevenir, detectar e intervenir ante violencias, sostener la convivencia educativa, activar redes de protección y garantizar derechos".

"La Educación Social está preparada para intervenir en situaciones complejas, con enfoque de derechos, trauma y género. Pero no se puede proteger lo que no se refuerza: faltan educadoras y educadores sociales donde más se necesitan", afirma Juan Tomás Latasa Lerga, presidente de CCESRIOJA.

El Colegio subraya que la prevención de la violencia sexual no se resuelve solo con protocolos sobre el papel, sino con equipos suficientes, estables y cualificados, con tiempo real de intervención y coordinación externa.

"PLANTILLAS MÍNIMAS, SUELDOS INSUFICIENTES"

CEESRIOJA critica también "el ninguneo institucional" que vive la profesión: "Se nos exige sostener lo insostenible, con responsabilidades altísimas, turnos complejos y exposición a situaciones de riesgo, pero con condiciones que no reflejan ni la preparación requerida ni el peso del trabajo".

"Cuando la administración no reconoce la Educación Social como un pilar y la reduce a un recurso prescindible, el sistema se vuelve más frágil. Y esa fragilidad la pagan las personas menores", añade Latasa.

El Colegio alerta de que la precariedad laboral -bajos salarios, rotación, falta de estabilidad y formación continuada real- "erosiona la continuidad educativa, dificulta la detección temprana y rompe vínculos esenciales para que una víctima pueda pedir ayuda".

CRÍTICA AL MODELO DE GESTIÓN CEESRIOJA realiza "una crítica firme" a la gestión privada de recursos tan sensibles cuando se traduce en lógicas de mínimos, reducción de perfiles especializados o plantillas ajustadas al límite. "Externalizar no puede significar abaratar la protección. En estos centros no se gestionan trámites: se protegen vidas".

El Colegio reclama "mayor control, transparencia, evaluación independiente y exigencia de estándares profesionales en los contratos públicos, incluyendo la presencia obligatoria de Educación Social y ratios adecuados".

Exigencias del CEESRIOJA

CEESRIOJA solicita a la Administración competente:

Implementación urgente y verificable de todas las recomendaciones derivadas del informe del Defensor del Pueblo, con rendición de cuentas pública.

Incorporación suficiente y estable de Educadoras y Educadores Sociales en los centros de protección y reforma, como perfil esencial y no accesorio.

Mejora inmediata de condiciones laborales y salariales, acordes a la responsabilidad y el riesgo del puesto, para frenar la rotación y garantizar calidad.

Formación obligatoria y continuada en prevención y abordaje de violencia sexual, enfoque de género, trauma, discapacidad y derechos de la infancia para todo el personal.

Revisión del modelo de gestión y de los pliegos de contratación, garantizando estándares de calidad, supervisión externa y mecanismos efectivos de denuncia y comunicación para menores.

Apertura de una mesa de trabajo con participación del CEESRIOJA para diseñar ratios, perfiles profesionales, criterios de calidad y evaluación.

"No pedimos privilegios. Pedimos responsabilidad. Pedimos que se deje de sostener la protección con parches y se refuerce con profesionales preparados. Pedimos que la Educación Social deje de ser la última puerta y se convierta en la primera garantía", concluye el presidente del Colegio.

CEESRIOJA

El Colegio Profesional de Educación Social de La Rioja (CEESRIOJA) es la corporación de derecho público que representa a las educadoras y educadores sociales, vela por la calidad de la intervención socioeducativa y defiende el cumplimiento de estándares profesionales orientados a la protección de derechos, especialmente en ámbitos de alta vulnerabilidad.