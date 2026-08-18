Ejecutivo autonómico concede más de 102.400 euros a ocho municipios para mejorar el equipamiento de sus policías locales

Archivo - Comisaría de Policía de Haro - AYUNTAMIENTO DE HARO - Archivo

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 18 de agosto, la Resolución 16/2026 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, por la que se concede un total de 102.461,40 euros a ocho ayuntamientos riojanos para la mejora y la dotación de nuevo equipamiento de sus policías locales.

Las ayudas, correspondientes a la convocatoria de subvenciones de 2026, se dirigen a ocho municipios de menos de 30.000 habitantes y tienen como finalidad fortalecer los cuerpos de Policía Local y mejorar sus condiciones operativas, fomentando así una mayor seguridad y eficacia en la atención a la ciudadanía en los diferentes municipios.

La distribución de las ayudas recogida en el anexo publicado en el BOR es la siguiente:

- Ayuntamiento de Calahorra: 18.683,65 euros.

- Ayuntamiento de Alfaro: 15.881,10 euros.

- Ayuntamiento de Nájera: 14.713,38 euros.

- Ayuntamiento de Arnedo: 13.312,10 euros.

- Ayuntamiento de Rincón de Soto: 12.611,46 euros.

- Ayuntamiento de Villamediana de Iregua: 4.605,78 euros.

- Ayuntamiento de Haro: 11.910,83 euros.

- Ayuntamiento de Lardero: 10.743,10 euros.

Un apoyo creciente a los servicios que prestan los policías locales La convocatoria tiene como destinatarios a los municipios riojanos de menor tamaño, con el objetivo de apoyar los servicios que presentan los efectivos de la Policía Local en dichas localidades. Esta tradicional línea de ayudas ha experimentado en esta convocatoria un incremento del 10 por ciento al aumentar el presupuesto hasta los 110.000 euros, si bien el crédito finalmente concedido ha sido de 102.461,40 euros.

Además del aumento de la dotación prevista en la convocatoria, otra de las principales novedades radica en que se benefician por primera vez de esta subvención dos municipios que cuentan con auxiliares de policía, como son Rincón de Soto y Villamediana de Iregua.