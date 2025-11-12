El Ejecutivo riojano financia el 90% de la 2ª fase de reforma y ampliación del espacio multiusos de Bergasillas Bajera - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y al alcalde de Bergasillas Bajera, Daniel Herce, ha visitado el nuevo edificio de usos múltiples de la localidad tras la finalización de la segunda fase del proyecto de reforma y ampliación del mismo, que ha sido financiada al 90% por el Gobierno de La Rioja.

Las obras, cuyo presupuesto total ha ascendido a 45.217,18 euros, han contado con una subvención de 40.695,46 euros, correspondiente al Plan de Obras y Servicios Locales que gestiona la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación. El inmueble en el que se ha actuado está ubicado en la calle Carretera de Bergasa s/n, en la carretera LR-483, desde donde se accede al mismo.

Durante la visita, el consejero ha subrayado el "importante papel" que juegan estos espacios como puntos de encuentro vecinal que sirven para dinamizar la vida cultural y social del municipio y, por tanto, como una herramienta que ayuda a luchar contra la despoblación del medio rural. Un motivo por el que el Gobierno de La Rioja está realizando un "esfuerzo inversor" destacado para impulsar este tipo de espacios en toda La Rioja, y muy especialmente, en los pequeños municipios.

Esta actuación ha comprendido la instalación de un asador en la terraza mirador del edificio, así como la adecuación de la planta semisótano para destinarla a diferentes usos administrativos. La superficie total de intervención es de 91,98 m2, de los que 14 corresponden al área de asador, y 77,98 a las mejoras ejecutadas en la planta semisótano.

El asador, ubicado en la planta baja, dispone además de fregadero, encimera, chimenea y campana, instalación eléctrica e iluminación. Esta obra completa las actuaciones ejecutadas en la primera fase: solado, barandillas, cubierta y paramentos.

Por su parte, se ha distribuido la planta semisótano de tal manera que se ha habilitado un espacio para servicio municipal. En esta zona, que está ubicada bajo el almacén ya existente de la planta baja, se ha previsto una nueva sala de reuniones de 47,76 m2, área de administración, aseo accesible y archivo municipal de 23,92 m2.

En concreto, la adjudicataria de los trabajos, Construcciones DIHOR, S.L, ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: tabicado de la distribución del espacio administrativo; trabajos de albañilería de ayuda a las diferentes instalaciones; solado de todo el local en planta semisótano; revestimientos y alicatados en paredes; pintado interior del local administrativo; falso techo de escayola desmontable; e instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, iluminación, ventilación e incendios.