Ejecutivo riojano financiará al 90% la reparación urbana del entorno de la iglesia de Viguera afectada tras caída torre

Ejecutivo riojano financia al 90% la reparación urbana del entorno de la iglesia de Viguera afectada tras caída torre

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha asistido a la presentación del proyecto de adecuación del entorno de la iglesia de La Asunción de Viguera que resultó seriamente afectado por el derrumbe de la torre del templo ocurrido en febrero del año pasado.

Un año después del siniestro, el Ayuntamiento de Viguera ha dado a conocer una actuación que persigue, entre otros objetivos, dotar a la zona de condiciones de seguridad y estabilidad; eliminar los actuales problemas de accesos a los edificios de la zona; y reponer las anteriores instalaciones de servicios y accesos a la plataforma superior.

La exposición del proyecto ha corrido a cargo del arquitecto redactor, Raúl de Miguel Najarro, y a ella también han asistido el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y el alcalde de Viguera, Álvaro Manzanos, que ha estado acompañado de miembros de la corporación local.

El consejero ha señalado que "se trata de un primer paso fundamental, de la mano del Ayuntamiento de la localidad, para llevar a cabo la reconstrucción de la zona. Es una obra de envergadura que va a asegurar toda la zona de la plataforma superior de la iglesia, pero sobre todo también las viviendas del entorno, garantizando los accesos a las mismas, ya que las personas han sido lo más importante desde el minuto uno".

Las intervenciones más destacadas son la construcción de un muro de contención del talud de la calle La Barga, afectada por el derrumbe, y la reposición de los servicios y del pavimento de dicha calle. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de ejecución previsto de 313.488,76 euros, estará financiado al 90% por el Gobierno de La Rioja, mediante la firma de un convenio que suscribirán próximamente la Consejería y el Consistorio de la localidad.

COMPROMISO CON VIGUERA

A este respecto, Osés ha subrayado "el compromiso del Gobierno de La Rioja con Viguera, y sobre todo con los vecinos de la zona, en el sentido de darles la solución lo más rápido posible, y que este proyecto se pueda licitar lo antes posible". Por su parte, el alcalde de Viguera ha agradecido "el apoyo del Gobierno de La Rioja, por un lado, para garantizar la seguridad y la integridad de los vecinos, y por otro, para recuperar el esplendor de nuestra Iglesia".

El muro se construirá por tramos para garantizar la estabilidad del terreno El muro de contención tendrá una altura de entre 7 y 9 metros, y una longitud aproximada de 47 metros. Se construirá en hormigón armado, mediante un sistema de ejecución por tramos, diseñado para garantizar la máxima estabilidad del terreno y la seguridad de los operarios. El proceso incluye la cimentación con materiales de alta resistencia, impermeabilización avanzada y un sistema de drenaje integral para asegurar la durabilidad de la infraestructura.

Tras el relleno y compactado de las zonas de actuación, se habilitará una losa de hormigón superior y se instalará una barandilla de protección de 1,10 metros, cumpliendo con los estándares de seguridad urbana. Esta intervención permitirá estabilizar el talud y mejorar la seguridad vial y peatonal del entorno.

Una vez terminado el muro de contención, y con todo el relleno compactado, se procederá a picar los restos de solera de hormigón y de las instalaciones de saneamiento y agua potable de la zona, elementos que resultaron dañados por el derrumbe. Posteriormente, se instalarán las nuevas conducciones de saneamiento (35 metros lineales), de agua potable (40 metros) y de acequia de riego entubada, así como las correspondientes acometidas domiciliarias y pozos de registro.

PAVIMENTACIÓN

Finalmente, se procederá a los trabajos de pavimentación en una superficie total de 340 m2, con la extensión de una solera de hormigón de 20 centímetros de espesor armada con mallazo, conectado a la armadura de los muros de hormigón. La solera, cuyo acabado será fratasado, tendrá una pendiente media del 3% hacia el centro de la calle.

La obra proyectada, además de consolidar el talud, permitirá ampliar la plataforma de la calle La Barga, de tal manera que se facilite el paso de vehículos y se mejore considerablemente las condiciones de seguridad de las viviendas de la zona.

Las labores previas incluirán la preparación de un acceso mediante escaleras desde la calle paralela a la iglesia, que presenta un talud con menos pendiente que el resto de viales. Asimismo, se preparará el terreno para la instalación de una grúa torre con un brazo de 40 metros de alcance, necesaria para llegar a todas las zonas de actuación. Además, se emplearán mini excavadoras para desarrollar los trabajos de excavación y movimiento de tierras.

PLAN DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA IGLESIA

Esta actuación cofinanciada por Política Local se complementa con el apoyo que desde la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud se mantiene firme para el desarrollo del Plan de Restauración Integral de la Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, declarada BIC desde 1986, que lleva a cabo con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y el consistorio de Viguera.

Una hoja de ruta que se desarrollará en cinco fases e incluirá la consolidación de muros y, mejora del sistema de drenaje, ejecución de un muro de contención, restauración de cubiertas y bienes muebles, estudios arqueológicos e históricos, y la construcción de una nueva torre.