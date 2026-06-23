Ejecutivo riojano pide comprensión a ciudadanos ante suspensión de las hogueras; "Un incendio ahora sería muy peligroso"

Hogueras de San Juan en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha pedido "un ejercicio de comprensión" a los ciudadanos tras la decisión de prohibir las hogueras de San Juan en toda la ccaa ante las altas temperaturas que estamos viviendo.

A preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo, el portavoz ha explicado que la decisión tomada "es la más prudente que se podía tomar en este momento".

"Estamos viviendo una semana de altísimas temperaturas tanto diurnas como nocturnas. Las máximas nocturnas están siendo de verdad que muy elevadas" y había que adoptar "medidas de prudencia".

Aunque como ha reconocido, desde el Gobierno son "conscientes" de que en muchos municipios de la región "se celebran con intensidad las fiestas de San Juan, con hogueras y fuego, ahora pedimos comprensión".

"Sabemos que a veces hay que tomar medidas inconvenientes para garantizar la seguridad" porque, como ha indicado, "un incendio en una semana como ésta podría ser muy peligroso para nuestros pueblos y para nuestros montes".

Por ello, añade, "lo mejor es tomar una medida de prudencia, divertirse, celebrar San Juan pero hacerlo sin hogueras, que se puede hacer exactamente igual y además sin ningún riesgo para ninguno de los ciudadanos y para ninguno de los bienes".

Finalmente ha explicado que aunque la campaña de alto riesgo de incendios forestales comenzará en julio "el Gobierno de La Rioja sigue muy de cerca todas las incidencias que se van produciendo y tomando las medidas más oportunas".