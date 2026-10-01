Ejecutivo riojano pone en valor el voluntariado de los mayores en el Día Internacional de las Personas de Edad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha celebrado hoy, 1 de octubre, en Riojaforum, el acto conmemorativo del Día Internacional de las Personas de Edad, una jornada que este año se desarrolla bajo el lema internacional 'La era de la longevidad: repensar los sistemas para vidas más largas'.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado en este encuentro junto a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo. La cita ha puesto en valor la participación, el voluntariado y el papel activo de las personas mayores en la sociedad, vinculando estos ámbitos con el reto que supone el aumento de la longevidad.

DE USUARIOS A PROTAGONISTAS

El acto ha girado en torno al concepto 'De consumidores de servicios a arquitectos del sistema', con el que se pretende reflejar la evolución hacia un modelo en el que las personas mayores dejan de ser únicamente receptoras de servicios para participar directamente en la creación de actividades, redes y espacios de convivencia.

Durante el encuentro, el Gobierno de La Rioja ha reconocido a Fundación "la Caixa" por su colaboración con los centros de Participación Activa y a la Federación Riojana del Voluntariado Social, como representante de la labor que desarrollan las entidades y personas voluntarias de la región.

Asimismo, se ha entregado un reconocimiento a representantes del voluntariado de los doce centros de Participación Activa de personas mayores del Gobierno de La Rioja: Lobete, Manzanera, Zona Oeste y Zona Sur, en Logroño; y los centros de Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Haro, Nájera, Rincón de Soto y Santo Domingo de la Calzada.

El programa ha incluido también una intervención sobre longevidad, salud y vitalidad a cargo del director médico del Centro de Salud Espartero, Alfonso Jiménez, así como varias actuaciones musicales, antes del baile y encuentro posterior de los participantes.

La conmemoración continuará mañana, viernes, 2 de octubre, en Nájera, donde el Centro de Participación Activa de Personas Mayores celebrará, de 11,00 a 13,30 horas, en el frontón municipal, la segunda Feria del Día Internacional de las Personas Mayores.

La jornada reunirá propuestas de ocio, convivencia y participación, con actividades intergeneracionales, gimnasia de movilidad, laborterapia y manualidades, murales participativos, juegos, exhibición de ayudas técnicas, almazuelas y ganchillo, actuaciones de la rondalla del CPA y del grupo Los Chiquitos de Marcelino, música en directo y una ruleta contra la violencia de género. El programa incluirá, además, a las 11:00 horas, una actuación especial del grupo de mariachis Real de Jalisco.

También mañana, viernes, el Centro de Participación Activa de Autol celebrará, a partir de las 11,30 horas, la actividad intergeneracional 'Historias que nos unen', una mesa redonda en la que alumnado del CEO 'Villa de Autol' y personas usuarias del centro compartirán vivencias y experiencias. La iniciativa busca favorecer el encuentro entre generaciones, el intercambio de conocimientos y recuerdos y la creación de vínculos entre las personas mayores y los más jóvenes de la localidad.

'TODO COMIENZA CON UN GESTO'

La celebración ha incluido también la presentación de la nueva campaña institucional del Gobierno de La Rioja para combatir la soledad no deseada de las personas mayores, bajo el lema 'Todo comienza con un gesto'.

Una llamada, una visita, una conversación o una muestra de afecto son pequeños gestos que pueden contribuir a mantener los vínculos y detectar situaciones de aislamiento que, en muchas ocasiones, pueden pasar inadvertidas. La campaña interpela así al conjunto de la sociedad riojana para implicarse en la prevención de la soledad no deseada.

La iniciativa parte de la idea de que la soledad no deseada no significa necesariamente vivir solo, sino percibir que las relaciones sociales son insuficientes, no proporcionan el apoyo necesario o carecen de la calidad emocional que necesita la persona.

La campaña persigue sensibilizar sobre las consecuencias que la soledad no deseada puede tener en el bienestar, la salud, la calidad de vida y el estado emocional, así como reforzar la detección temprana y dar visibilidad a la red existente de recursos públicos, sanitarios y comunitarios.

En este ámbito, el Gobierno de La Rioja desarrolla distintas actuaciones, con especial atención al medio rural. Entre ellas se encuentra el Programa de Detección de Soledad No Deseada, puesto en marcha en 2025 por la Consejería de Salud y Políticas Sociales en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, y los Talleres de Vida Autónoma, dirigidos a promover el envejecimiento activo, la autonomía personal y la prevención de la soledad.

UNA RED DE RECURSOS PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA

El Gobierno de La Rioja está reforzando paralelamente los recursos dirigidos a favorecer la autonomía de las personas mayores y permitir que puedan permanecer en su entorno habitual durante el mayor tiempo posible.

Actualmente, la red riojana dispone de 901 plazas en centros de día, de las que el 76,8 % son públicas, tras la puesta en marcha de los nuevos recursos de Arnedo y Calahorra, y el Ejecutivo trabaja para superar las 1.000 plazas durante 2027.

A ello se suma la modernización del servicio de Teleasistencia Avanzada, que presta atención las 24 horas del día durante todo el año y cuenta con 3.901 personas usuarias activas, incorporando progresivamente nuevos dispositivos y tecnología para incrementar la seguridad y autonomía dentro y fuera del domicilio.

En el ámbito residencial, el nuevo Acuerdo Marco incorporó 200 plazas públicas adicionales, hasta alcanzar las 1.160 puestas a disposición del Gobierno de La Rioja dentro de este contrato. En el conjunto de la comunidad existen 3.917 plazas residenciales.