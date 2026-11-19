La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el centro, junto a la candidata número uno al Congreso, Elisa Garrido, a la izquierda, y el secretario general del PSOE, Javier García, en un acto para hablar de pensones en Logroño - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el sistema público de pensiones frente "a la agenda oculta que lleva privatización y recortes" que pretenden el Partido Popular o Vox.

Saiz ha hecho estas declaraciones acompañada de la candidata número 1 al Congreso por el PSOE riojano, Elisa Garrido, antes de participar, en Logroño, en un acto dirigido a pensionistas.

En su discurso ha defendido la importancia de las pensiones para más de 70.000 ciudadanos en La Rioja a pesar de que el PP "aconseje que no se hable de pensiones en esta campaña". Como ha lamentado ni los 'populares' ni VOX quieren hablar de ello porque "su agenda oculta en esta materia la conocemos perfectamente. Es una agenda oculta que lleva privatización y lleva recortes porque lo hicieron cuando gobernaron".

Frente a ese modelo, indica, "está el PSOE y su compromiso de justicia social para revalorizar las pensiones conforme al IPC, esa es claramente la hoja de ruta del gobierno socialista, pensiones públicas y justicia social". Por lo tanto, afirma, "dos modelos muy diferentes".

UN 'CARA A CARA' CON "DOS MODELOS DIFERENTES MUY CLAROS"

En su intervención ante los medios de comunicación, la ministra también se ha referido al 'cara a cara' de esta noche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en donde, a su juicio, "se van a visibilizar dos modelos claros. El de la buena política, de defensa del estado de bienestar, de derechos, de avance o un modelo de mala educación, de odio, de insultos y de una auténtica involución, que es lo que representa el PP".

En este sentido, ha reflexionado, "Feijóo se dice feminista porque se ha criado con mujeres pero está votando en contra de derechos de las mujeres".

LA POLÍTICA MIGRATORIA DEL PP "ABRAZA LA XENOFOBIA Y EL RACISMO"

Finalmente, la ministra también ve "importante" conocer claramente la política migratoria del PP "que abraza claramente la xenofobia y el racismo como Vox".

"Hemos escuchado en las últimas horas, tanto a la número dos, por Madrid, hablando de un concepto de que mientras los españoles tengamos hijos, los inmigrantes, nos cuidarán a nuestros hijos, pero ¿de qué estamos hablando?", ha cuestionado

Frente a ello ha pedido a la oposición que "tenga memoria" porque España ha sido un país emigrante buscando un futuro mejor. "Hoy España es un país abierto y defiende una política migratoria ordenada regular, segura... esa decisión clara de ser un país abierto y próspero es lo que va a representar hoy el presidente del Gobierno frente a otros conceptos que auspicia Vox y que el Partido Popular abraza".

"De eso estamos hablando -ha concluido- de dos modelos. Uno de progreso, de avances, de justicia social u otro de una auténtica involución y con mucha mala educación que es lo que representan el Partido Popular y Vox", ha indicado.

CONTRA EL CENTRO DE DEPORTACIÓN DE MIGRANTES EN RUANDA

Por otra parte, preguntada acerca de la propuesta de crear un centro de deportación de migrantes, fuera de la Unión Europea, en Ruanda, ha señalado que ante ello "hemos alzado la voz claramente, y España nunca ha compartido, ni va a compartir las soluciones innovadoras de dudosa legalidad".

"Estamos hablando de una política migratoria donde indudablemente es perfectamente compatible la legalidad con la visión humanitaria y el respeto absoluto de los derechos humanos", ha añadido Saiz, no sin antes recordar que "esa es la política migratoria del gobierno de España que lucha contra la migración irregular, porque es un drama humanitario, pero hablamos de colaboración con terceros países, pero siempre poniendo en el centro los derechos humanos".

"MOMENTO CRUCIAL PARA LAS PENSIONES"

Por su parte, Garrido ha destacado la importancia de abordar el sistema público de pensiones. Ha recordado que en La Rioja

"tenemos más de 70.000 pensionistas, que han visto en sus cuentas corrientes mes a mes, cómo el Gobierno de Progreso ha conseguido una subida media en torno a los 500 euros al mes que cuando en España gobernaba el Partido Popular".

Por ello, "en un momento crucial como son estas elecciones en las que nos podemos enfrentar a una involución; un cambio en el modelo, los pensionistas tienen que tener claro que en La Rioja la única papeleta que puede garantizar de verdad un sistema público de pensiones sostenible con una revalorización al IPC constante y con la garantía de que nuestros jóvenes en el futuro van a poder tener también una misma pensión sostenible es votar al Partido Socialista.; no hay otra opción", ha destacado la cabeza de lista a la Cámara Baja. No hay otra opción.

Para Garrido "lo demás son hacer experimentos, y aquí en La Rioja, que somos muy de vino, los experimentos con gaseosa". "Entonces yo a los pensionistas riojanos les recuerdo que solo el Partido Socialista les va a garantizar lo que lo llevamos ocho años haciendo y que un gobierno de derecha o ultraderecha que ya nos ha anunciado que pretenden poner en cuestión el sistema para como han hecho con otras cosas como la sanidad posteriormente pasar a privatizarlo; y eso sí que es peligroso", ha concluido.