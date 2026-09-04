Eloy Madorrán se declara "tomássantista" bajo el lema "recuperar Logroño para los logroñeses"

El precandidato Eloy Madorrán registrando su candidatura - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista Eloy Madorrán, actual jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno y exdirector general de Deportes, ha registrado su precandidatura a la Alcaldía de Logroño declarándose "tomássantista" y anunciando: "Uno de mis lemas será recuperar Logroño para los logroñeses".

Madorrán ha registrado su precandidatura en la sede de la Plaza Martínez Zaporta sin necesidad de avales, aunque asegurando que, de necesitarlos a partir del lunes, a las 12:00 horas, si hay más candidatos, tiene ya los 75, el primero, el del exalcalde Tomás Santos, del que fue jefe de prensa en el Ayuntamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado cuando Tomás Santos le llamó para ser su jefe de prensa y le reunió en el Salón de Alcaldía.

"Me dijo, mira Eloy, no sé si lo haremos mal o lo haremos bien, pero yo después de estos años me voy a seguir paseando por Logroño y quiero seguir mirando a los ojos a todo el mundo", ha recordado.

Tras declararse "tomássantista" ha avanzado que, "desde luego", va a ser el espíritu que quiere llevar a la Alcaldía de Logroño y "recuperar la imagen de un alcalde que es popular pero que a la vez es serio en lña gestión".

Uno de sus lemas, ha dicho, será "recuperar Logroño para los logroñeses", lo que significa, ha explicado, "que haya pesos turísticos, sí, pero con sentido común, que haya despedidas de soltero, que haya turismo, sí, pero con sentido común".

"Una ciudad en la que podamos convivir todos los logroñeses y las logroñesas, los que quieren divertirse, los que quieren descansar, los que están de paso", ha dicho.

La decisión de presentarse se ha macerado, ha relatado, con muchos cafés y muchas charlas con su mujer e hijos. Pero todo empezó siendo secretaria general del PSOE riojano Concha Andreu.

Un proceso "muy largo" que nació en esas "primeras conversaciones" y que siguió cuando, "de repente, cuando Javi" García "llega la secretaria general" le da "todo su apoyo" y le "pone la opción sobre la mesa".

"Me dice que me lo piense, y a partir de ahí, casi sin decir nada la gente me iba diciendo, o sea que sí, o sea que te presentas, y yo no he dicho nada y al final, pues casi por efecto bola de nieve, me veo aquí con toda la ilusión", ha dicho.

En la Agrupación de Logroño, ha relatado, "las cosas están ya bastante tranquilas y, la verdad", ha indicado, "es que no se espera que haya otro candidato más en las primarias".

No ha querido "desvelar nombres", de quién le llamó desde que ayer confirmó que se presentaba, "pero" ha presumido de "tener amigos desde Vox hasta Izquierda Unida-Podemos" y ha dicho haber sentido "el cariño de toda esa gente".

Con respecto al impacto de la situación nacional ha indicado: "El viento de Madrid siempre influye, pero ahí está el trabajo del Partido Socialista de La Rioja en hacer ver a la gente que lo que se vota aquí es lo regional y lo autonómico".

"Habrá que hacer mucha pedagogía, habrá que explicarles que lo que se vota es quién te pone las papeleras, quién pone el precio a las VPO, y quién decide que los conciertos de fiesta sean un poco más caros que en otros sitios", ha afirmado.