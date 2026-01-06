Los embalses en La Rioja aumentan muy ligeramente esta última semana hasta el 36,4% de su capacidad

Archivo - Mansilla - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos han aumentado muy ligeramente su volumen ocupado en esta última semana, de manera que se sitúan al 36,4 por ciento de su capacidad, cuando hace siete días se encontraban en el 35,93 por ciento.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 45,4 por ciento de Mansilla y el 26,3 de González Lacasa, pasando por el 37,5 de Pajares.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 30,8 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 45,4 por ciento. De este modo, ha subido 0,56 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 14,10 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 13,2 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 37,5 por ciento. Cuenta con 0,04 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 9,38 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 8,6 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 26,3 por ciento. Tiene 0,21 hectómetros cúbicos más que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 9,48 hectómetros cúbicos menos.