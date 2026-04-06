Los embalses en La Rioja se mantienen en el 86,5 por ciento de su capacidad, igual que hace siete días

Archivo - Embalse de Mansilla desde la presa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran esta semana al 86,5 por ciento de su capacidad total, cifra similar a la de hace siete días.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes se encuentran entre el 88,9 por ciento de Mansilla, el 75,4 por ciento de Pajares y el 95,4 por ciento de González Lacasa.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 60,2 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 88,9 por ciento. De este modo, ha bajado 0,25 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,07 hectómetros cúbicos más.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 26,5 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 75,4 por ciento. Cuenta con 0,17 hectómetros cúbicos más que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 8,88 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 31,4 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 95,4 por ciento. Tiene 0,02 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,32 hectómetros cúbicos más.