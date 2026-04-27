Los embalses riojanos alcanzan el 89,9 por ciento de su capacidad tras un ligero ascenso en la última semana

Archivo - Embalse González Lacasa en La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran al 89,9 por ciento de su capacidad, lo que supone un ligero ascenso con respecto a hace una semana, cuando estaban al 89,5 por ciento.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes se encuentran entre el 95,3 por ciento de González Lacasa y el 84,8 de Pajares, pasando por el 89,6 de Mansilla.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 60,7 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 89,6 por ciento. De este modo, ha bajado en 0,27 hectómetros cúbicos en la última semana. Con respecto a hace un año, cuenta con 2,91 hectómetros cúbicos menos.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 29,9 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 84,8 por ciento. Cuenta con 0,66 hectómetros cúbicos más que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 5,41 hectómetros cúbicos menos.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 31,4 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 95,3 por ciento. Tiene los mismos hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,03 hectómetros cúbicos más.