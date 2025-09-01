Los embalses riojanos bajan al 52,4 por ciento de su capacidad

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses riojanos se encuentran esta semana al 52,4 por ciento de su capacidad, lo que supone en torno a tres puntos menos que la cifra que marcaban hace siete días, cuando se encontraban al 55,5 por ciento.

Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 55,1 de Mansilla, y el 42,1 por ciento de González Lacasa, pasando por el 60,2 por ciento de Pajares.

En concreto, el embalse de Mansilla, que tiene una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, cuenta con 37,3 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 55,1 por ciento. De este modo, ha bajado en esta última semana 2,60 hectómetros cúbicos. Con respecto a hace un año, cuenta con 1,69 hectómetros cúbicos más.

El embalse de Pajares, que tiene una capacidad total de 35,2 hectómetros cúbicos, cuenta hoy con 21,2 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 60,2 por ciento. Cuenta con 0,34 hectómetros cúbicos menos que hace siete días. Con respecto a hace un año, presenta 4,85 hectómetros cúbicos más.

Por último, el embalse de González Lacasa, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, tiene un volumen de 13,9 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 42,1 por ciento. Tiene 1,49 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. Con respecto a hace un año, cuenta con 0,01 hectómetros cúbicos menos.