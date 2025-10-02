Emiliano Osornio, ganador de la quincuagésima edición del 'Zapato de Oro' de Arnedo

Lectura por parte del jurado del fallo del L Zapato de Oro que ha ido a parat a Emiliano Osornio - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El novillero Emiliano Osornio ha sido declarado ganador de la quincuagésima edición del 'Zapato de Oro-Ciudad de Arnedo', según ha declarado el jurado, y de cuya decisión ha informado la alcaldesa de la población riojana, Rosa Maria Herce.

Además de Osornio han sido galardonados con el 'Trofeo Ciudad de Arnedo a la mejor novillada lidiada en la feria' a 'El Montecillo', mientras que el Trofeo Antonio León al novillero que ha ejecutado la mejor estocada de la feria ha ido a parar a Tomás Bastos.

El Trofeo Asociación de Comerciantes y Hostelería al subalterno que ha colocado el mejor par de banderillas de la feria ha recaído en Juan Márquez.

Por su parte, el Trofeo Federación Riojana al mejor puyazo de la feria se ha otorgado a Javier Ortiz, mientras que el Trofeo Peñas de Arnedo al novillo más bravo de la feria ha ido a parar a 'Barbatristes', número 75 de 'Los Maños'.

Finalmente, el Trofeo Diego Urdiales a la mejor faena de capa de la feria ha recaído en Alberto Donaire, y el de la afición joven de Arnedo a la mejor tanda de naturales ha ido a parar a Emiliano Osornio.