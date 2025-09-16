EmprendeRioja distingue como Emprendedor del Mes a Mostea, primer mosto con gas del mercado

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, distingue con el reconocimiento Emprendedor del Mes al proyecto Mostea - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, junto al presidente de FER Joven, Adrián Alonso, ha entregado hoy, día 16, el reconocimiento de Emprendedor del Mes al proyecto Mostea, primer mosto con gas del mercado, impulsado por el joven emprendedor riojano Miguel Lucea en la localidad de Sojuela.

Pérez Echeguren ha recordado, durante el acto de entrega de la distinción, que el gran objetivo del Plan EmprendeRioja, impulsado en febrero de 2024 por el Gobierno de La Rioja, "pasa por convertir a esta en la mejor región para emprender y consolidar una empresa, adaptándose a las necesidades concretas de cada municipio".

De este modo, "aspiramos a crear y consolidar más iniciativas emprendedoras en todo el territorio, y a poner en valor la figura del trabajador autónomo y del emprendedor, que son los verdaderos creadores de riqueza y empleo en La Rioja". En este sentido, el gerente de la ADER ha felicitado a Miguel Lucea por su "espíritu emprendedor innovador".

"Aprovechando los recursos productivos ya existentes, ha creado una nueva bebida, como es el mosto con gas, que ofrece una alternativa en base a la demanda de la sociedad en productos sin alcohol y en torno a la producción local y de calidad", ha destacado.

En el marco de EmprendeRioja, la ADER ofrece asesoramiento individual y específico a aquellas personas que quieran emprender o que hayan comenzado ya su actividad, y promueve jornadas de difusión sobre las diferentes líneas de ayudas y otras específicas para los emprendedores de los distintos municipios riojanos.