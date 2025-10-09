La empresa Autobuses Jiménez gestionará la nueva estación de autobuses municipal de Calahorra

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación ha propuesto adjudicar el contrato de concesión de servicios para la gestión del servicio público de la nueva estación municipal de viajeros a la empresa riojana Autobuses Jiménez S.L. por el canon anual de 12.000 euros. Una proposición que tendrá que ser aprobada por la Junta de Gobierno Local.

Autobuses Jiménez gestionará la nueva estación municipal de autobuses, construida al lado de la estación de tren, durante 4 años a partir del 1 de diciembre de 2025 previsiblemente.

El contrato incluye la gestión del estacionamiento y del tráfico de autobuses, tanto de las líneas regulares de uso permanente de transporte de viajeros como de los vehículos de servicio discrecional, y de los servicios generales de pasajeros como la atención al cliente y de objetos perdidos, la venta presencial de billetes en la taquilla y la consigna.

Además, se encargará de la prestación del servicio de ocio y restauración, que comprende la explotación del bar-cafetería de la estación intermodal y la gestión de las máquinas automáticas de venta de bebidas y snacks en máquinas expendedoras; del mantenimiento y la conservación de las zonas comunes y de tránsito de la estación y de las instalaciones del edificio; del servicio de guarda y seguridad durante las horas de apertura y cierre de la estación; la explotación de los espacios publicitarios de la estación; la apertura de la sala multiusos; y de la gestión de los puntos de recarga de vehículos eléctricos y de los estacionamientos de bicicletas habilitados en la estación.

La concesión de la gestión de la estación de autobuses es por 4 años sin posibilidad de prórroga.

Para la construcción de la nueva estación intermodal, el Ayuntamiento de Calahorra ha contado con una subvención de la Unión de Europea Next GenerationEU -Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- y otra del Gobierno de España.