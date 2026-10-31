Una empresa riojana desarrolla el primer recomendador de vinos con IA - CIMA

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica riojana Cima Digital ha desarrollado el primer recomendador de vinos basado en Inteligencia Artificial. Se llama LIA, se ha diseñado a medida para Bodegas Cepa 21, y ya está operativo en su web y en su tienda online.

LIA traslada al comercio electrónico lo que ocurre en una buena vinoteca: un cliente explica qué necesita y alguien con criterio le aconseja. No funciona con filtros ni categorías, sino mediante un chat en el que el usuario escribe como hablaría con un sumiller, y la herramienta interpreta lo que busca y le propone referencias concretas.

Del "¿qué vino llevo?" a la compra, en una sola conversación LIA está pensada para el consumidor que no sabe de enología y quiere acertar. Entre otras cosas, puede:

Recomendar un vino según la ocasión, por ejemplo una cena con amigos o una comida familiar.

Sugerir un regalo a partir de los gustos de la persona a quien va dirigido.

Calcular cuántas botellas hacen falta para una celebración en función del número de invitados.

UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LA BODEGA

LIA va más allá de la venta. Funciona como canal de información interactivo, optimizado para móvil y ordenador, en el que el usuario puede conocer la historia y la filosofía de Cepa 21, los matices de cada referencia y las propuestas de enoturismo de la bodega. Para favorecer su adopción, las compras realizadas con la mediación del asistente cuentan con un 10 % de descuento.

El nombre une 'lías', los sedimentos naturales que deja el vino tras la fermentación, con las siglas de Inteligencia Artificial. Así resume la idea del proyecto: un desarrollo de vanguardia con raíces en la tradición vitivinícola.

Con LIA, Cima Digital demuestra que la IA aplicada al ecommerce puede ofrecer experiencias de compra personalizadas y cercanas, y refuerza su posición como socio tecnológico de empresas que quieren innovar sin perder su identidad.