El Encuentro de Guionistas convierte Logroño en punto de encuentro del debate audiovisual y la creación contemporánea

Pantomima Full durante su intervención en Logroño - ENCUENTRO DE GUIONISTAS

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El IX Encuentro de Guionistas vivió este viernes una de sus jornadas más intensas y participativas, consolidando a Logroño como espacio de referencia para el debate sobre escritura audiovisual, industria y creación contemporánea.

La mañana arrancó con las entrevistas a Víctor García León y Elvira Lindo, que compartieron conversaciones abiertas sobre personajes, humor, procesos creativos y la relación entre literatura, cine y realidad. Posteriormente, la mesa "Escribir la vida. Guion de documental biográfico" reunió a Gemma Soriano y Azucena Rodríguez en una charla moderada por Joana M. Ortueta en la que se abordó el reto de condensar toda una vida en una narración audiovisual y cómo encontrar el equilibrio entre el personaje público y la persona.

Uno de los momentos más comentados de la jornada llegó con la intervención del Observatorio de la Diversidad, a cargo de Elena Crimental y Paula Serna, que pusieron sobre la mesa el debate sobre representación y diversidad en el audiovisual actual de una manera muy original. También despertó gran interés el monólogo de Rocío Sepúlveda, que abordó con honestidad y cercanía las dificultades y contradicciones de dedicarse profesionalmente al guion y de empezar de cero.

La jornada sirvió además para reflexionar sobre los derechos y el reconocimiento de la autoría en España. Virginia Yagüe y Curro Royo presentaron el manifiesto RECREAS, mientras que la mesa dedicada a las ayudas a la escritura del ICAA reunió a representantes institucionales y asociaciones profesionales para analizar el presente y futuro de las políticas públicas de apoyo a la escritura de guion.

"BUENAS HISTORIAS"

Por la tarde, el encuentro cambió de tono con la participación de Pantomima Full que aprovechó su paso por el Encuentro para reivindicar la fortaleza de las buenas historias frente a los cambios de algoritmo. También abordaron la gestión de los haters y la exposición pública en redes, además de defender el trabajo en equipo como una herramienta fundamental para construir comedia y desarrollar proyectos creativos.

La programación continuó con ponencias sobre story editing, escritura colaborativa y visibilidad del guionista con Ana Sáinz Magallón y tambien Lidia Fraga y Mercè Sarrias que compartieron los retos y renuncias de escribir un mismo guion a seis manos y en cuatro lenguas diferentes.

Otro de los momentos destacados llegó con la entrevista online de Alicia Luna a Paul Laverty, guionista habitual de Ken Loach, que compartió desde Edimburgo su visión sobre el cine social y el papel del guion como herramienta para comprender la realidad.

La jornada se cerró con las intervenciones de Inés París, que presentó el curso de la SGAE 'Algo en un día de verano', una invitación a explorar nuevas miradas y a reflexionar sobre la ficción como una forma de interpretar la realidad, y de Eduard Sola, una de las voces más influyentes del audiovisual español actual, que reivindicó la necesidad de dar mayor visibilidad al trabajo de los guionistas y de reconocer la autoría como uno de los pilares fundamentales de la industria.

El Encuentro afronta este sábado su última jornada con nuevas ponencias sobre animación, videojuegos, dramas y comedias, adaptación literaria, inteligencia artificial, thriller basado en hechos reales y una masterclass internacional con Joe Penhall, creador de Mindhunter.

El IX Encuentro de Guionistas está organizado por la Asociación Encuentro de Guionistas creada por FAGA y ALMA y el Ayuntamiento de Logroño. Cuenta con el apoyo de la entidad de gestión de derechos de autor DAMA, la Fundación SGAE, el Ministerio de Cultura a través del ICAA y en esta edición las colaboración del Gobierno de La Rioja a través del Instituto de Estudios Riojanos, el Consejo Regulador de la Denominación de origen Calificada Rioja, la Universidad de La Rioja, Bodegas Vivanco, la editorial Pepitas de Calabaza y Bodegas Franco Españolas.