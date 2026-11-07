La energía solar fotovoltaica ha permitido ahorrar 122 millones de euros a los consumidores riojanos en 18 meses

Javier Zurbano - Delegado UNEF La Rioja. - UNEF

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La energía solar fotovoltaica ha permitido ahorrar 122 millones de euros a los consumidores riojanos en solo 18 meses, entre enero de 2025 y junio de 2026, gracias a su capacidad para reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Así lo revela un nuevo estudio de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que cuantifica el beneficio económico de esta tecnología para el conjunto de la sociedad española. Este ahorro ha supuesto 17.021 millones de euros para los consumidores españoles durante dicho periodo.

El análisis demuestra que la electricidad habría sido considerablemente más cara si no hubiese contado con la aportación de la fotovoltaica.

Durante el periodo estudiado, el precio medio del mercado diario fue de 60,2 euro/MWh, frente a los 112 euro/MWh que habría alcanzado sin energía solar, lo que supone una reducción del 46% o, lo que es lo mismo: el precio de la electricidad habría sido un 86% más caro si no hubiera habido fotovoltaica.

Este efecto beneficia al conjunto de los consumidores, tanto a las familias como a las empresas y la industria, al reducir los costes de la electricidad en el mercado mayorista.

Los resultados ponen de manifiesto la rentabilidad de la apuesta por la energía solar: por cada euro que la sociedad española invierte en fotovoltaica, obtiene un ahorro de ocho euros en el precio de la electricidad, según la relación entre inversión y ahorro que supone contar con esta tecnología en nuestro mix eléctrico.

"La fotovoltaica es mucho más que una tecnología de generación eléctrica: es una apuesta estratégica por la seguridad energética y la competitividad de España. Tenemos la enorme ventaja de contar con un recurso propio, abundante y gratuito, el sol, que nos permite producir electricidad sin depender de la importación de combustibles fósiles y reducir nuestra exposición a la volatilidad de los mercados internacionales", ha destacado José Donoso, director general de UNEF.

"Además, el autoconsumo está llamado a desempeñar un papel fundamental en la reindustrialización de nuestro país. Permite a las empresas acceder a una electricidad más competitiva, reducir sus costes energéticos y ganar autonomía, creando mejores condiciones para atraer inversiones, desarrollar nuevas actividades industriales y generar empleo. Apostar por la fotovoltaica es apostar por una España más competitiva, más industrial y con mayor seguridad de suministro", ha añadido Javier Zurbano, delegado de UNEF en La Rioja.

EL AUTOCONSUMO TAMBIÉN ABARATA LA ELECTRICIDAD PARA TODOS.

Una de las principales conclusiones del estudio es que el beneficio económico de la fotovoltaica no procede únicamente de las plantas solares en suelo. El autoconsumo de viviendas y empresas también contribuye a reducir el coste de la electricidad para el conjunto de los consumidores españoles.

Según el análisis de UNEF, de los 17.021 millones de euros de ahorro estimados durante los 18 meses, 2.791 millones corresponden a la contribución del autoconsumo, mientras que los 14.230 millones restantes se atribuyen a la generación de las plantas fotovoltaicas en suelo.

Cuando una vivienda o una empresa produce y consume su propia electricidad, reduce la cantidad de energía que necesita adquirir de la red. Esta menor demanda contribuye a contener el precio del mercado eléctrico y genera un beneficio que va más allá del ahorro particular de quienes disponen de una instalación de autoconsumo.

De este modo, el autoconsumo no sólo permite reducir la factura de quienes instalan paneles solares, sino que también ayuda a abaratar la electricidad que consumen el resto de hogares, comercios e industrias.

UN AHORRO QUE CRECE EN 2026.

El estudio cifra en 10.863 millones de euros el ahorro generado por la fotovoltaica durante 2025, a los que se suman otros 6.158 millones de euros durante el primer semestre de 2026.

La diferencia entre el precio real de la electricidad y el que se habría registrado sin fotovoltaica se ha mantenido durante todos los meses analizados.

En junio de 2026, por ejemplo, el precio medio del mercado diario fue de 69,6 euro/MWh, mientras que sin la aportación de las plantas solares y del autoconsumo habría alcanzado los 162,7 euro/MWh.

Estos resultados confirman que el despliegue de la energía fotovoltaica constituye una herramienta fundamental para contener el coste de la electricidad y mejorar la competitividad de la economía española.